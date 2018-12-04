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BPA tehdidi!

Bütün dünyada bisfenol A (BPA) ihtiva eden sert plastikten yapılmış biberon, bardak, şişe ve yiyecek saklama kaplarının yasaklanması konusunda yoğun çalışmalar yapılıyor.

04 Aralık 2018 Salı 21:28
BPA tehdidi!


BPA insanda hormon sistemini bozan bir madde.. BPA'nın öğrenme ve davranış üzerine olumsuz etkileri var. Saldırganlığı artırdığı ve öğrenmeyi güçleştirdiği bilinmekte.. BPA, eşcinsellik, obezite, diyabet, astım, kalp-damar hastalığı, kadınlarda meme, erkeklerde prostat kanseri riskini artırmakta. Dahası genler üzerine olan etkileri nesilden nesile aktarılıyor.

Amerika'da yapılan yeni bir araştırma BPA'nın kasa ve bankamatik fişleri gibi termal kâğıtlarda çok daha yüksek miktarlarda bulunduğunu ortaya koydu. Bir laboratuvar tarafından test edilen kasa fişlerinin yüzde 40'ında BPA bulunduğu anlaşıldı. Termal kâğıtlardan oluşan bu fişler, fast food restoranları, marketler, benzin istasyonları, bankamatikler ve postane gibi kuruluşlardan toplandı.

Araştırmada fişlerdeki BPA'nın kâğıtla teması olanlara kolayca geçtiği de gösterildi. BPA'nın vücuda kâğıttan ele bulaşıp sonra da ağız yoluyla veya deriden emilerek girdiği düşünülüyor. Hayvan deneyleri de BPA'nın deriden emilebildiğini gösteriyor. Her alışveriş yapan, fişler aracılığıyla BPA'ya maruz kalabiliyor. Fakat en büyük risk altında olanlar kasiyerler.

BPA çevreye kural olarak atık sularla geçiyor. Bunların büyük kısmı da polikarbonat ve epoksi resin üreten işletmelerdir. Termal kâğıt üreten ve PVC plastik işleyen fabrikalar da önemlidir. BPA içme sularına da karışmış olabiliyor.

2004'te yapılan bir araştırmada 6 yaşından büyük Amerikalıların yüzde 93'ünün vücudunda BPA olduğu anlaşıldı.
Yoğun bakımda bulunan hastaların, özellikle diyaliz uygulananların ve yeni doğan yoğun bakım birimlerinde yatanların BPA'ya maruz kalmaları ihtimali daha yüksek.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 21:28
  1. BPA'nın zararları
  2. bisfenol a

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