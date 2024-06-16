  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bozuk paraların şaşırtan hammaddesi
Aktüel

Bozuk paraların şaşırtan hammaddesi

Yeniakit Publisher
2024-06-16 19:45:00 -
Bozuk paraların şaşırtan hammaddesi

Günlük hayatta sıkça kullanılan bozuk paralar bakın hangi karışımdan elde ediliyormuş...

Bozuk para, nominal değeri genellikle düşük olan ve küçük alışverişlerde kullanılan metal paraya verilen isimdir.

Genellikle daha büyük banknotların aksine, bozuk paralar günlük küçük alışverişlerde kullanılır ve cüzdanlarda kolayca taşınabilir.

Bozuk paraların kullanımı, antik çağlara kadar uzanır. İlk metal paralar, M.Ö. 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. O zamandan bu yana, bozuk paralar dünya genelinde ticaretin ve günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Birçok insan bozuk paranın demirden yapıldığını düşünür; ancak yanlış.

İşte madeni paranın hammaddesi...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bozuk para, genellikle çeşitli metal alaşımlarından yapılır.

Bozuk paraların hammaddesi olarak kullanılan metal alaşımları, paranın dayanıklılığını, korozyona karşı direncini ve üretim maliyetini optimize etmek için dikkatlice seçilir.

Bakır: Birçok bozuk paranın ana bileşeni olarak kullanılır. Örneğin, Amerikan sentlerinin büyük bir kısmı bakırdan yapılmıştır.

Çinko: Bakırla birlikte kullanılarak alaşımlar oluşturulur. Bazı bozuk paralar, örneğin Amerikan 1 sentlik (penny) paraları, bakır kaplı çinko kullanılarak yapılır.

Nikel: Dayanıklılığı ve parlaklığı nedeniyle bozuk paralarda sıklıkla kullanılır. Örneğin, Amerikan 5 sentlik (nickel) paraları bakır ve nikel alaşımından yapılır.

Alüminyum: Hafif ve dayanıklı olduğu için bazı ülkelerde kullanılır.

Kaynak: Ensonhaber

Buzdolabına madeni para koyan şaşıp kalıyor! 10 gün sonra baktığınızda gözlerinize inanamayacaksınız
Buzdolabına madeni para koyan şaşıp kalıyor! 10 gün sonra baktığınızda gözlerinize inanamayacaksınız

Yaşam

Buzdolabına madeni para koyan şaşıp kalıyor! 10 gün sonra baktığınızda gözlerinize inanamayacaksınız

Vatandaşların metrelerce madeni para kuyruğu
Vatandaşların metrelerce madeni para kuyruğu

Ekonomi

Vatandaşların metrelerce madeni para kuyruğu

Son çareyi böyle buldu! 100 lira madeni para getirene bakın ne veriyor
Son çareyi böyle buldu! 100 lira madeni para getirene bakın ne veriyor

Yerel

Son çareyi böyle buldu! 100 lira madeni para getirene bakın ne veriyor

5 TL değerinde madeni para geliyor! Resmi Gazete’de yayımlandı
5 TL değerinde madeni para geliyor! Resmi Gazete’de yayımlandı

Gündem

5 TL değerinde madeni para geliyor! Resmi Gazete’de yayımlandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23