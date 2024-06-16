Bozuk paraların şaşırtan hammaddesi

Bozuk para, nominal değeri genellikle düşük olan ve küçük alışverişlerde kullanılan metal paraya verilen isimdir.

Genellikle daha büyük banknotların aksine, bozuk paralar günlük küçük alışverişlerde kullanılır ve cüzdanlarda kolayca taşınabilir.

Bozuk paraların kullanımı, antik çağlara kadar uzanır. İlk metal paralar, M.Ö. 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. O zamandan bu yana, bozuk paralar dünya genelinde ticaretin ve günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Birçok insan bozuk paranın demirden yapıldığını düşünür; ancak yanlış.

İşte madeni paranın hammaddesi...

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Bozuk para, genellikle çeşitli metal alaşımlarından yapılır.

Bozuk paraların hammaddesi olarak kullanılan metal alaşımları, paranın dayanıklılığını, korozyona karşı direncini ve üretim maliyetini optimize etmek için dikkatlice seçilir.

Bakır: Birçok bozuk paranın ana bileşeni olarak kullanılır. Örneğin, Amerikan sentlerinin büyük bir kısmı bakırdan yapılmıştır.

Çinko: Bakırla birlikte kullanılarak alaşımlar oluşturulur. Bazı bozuk paralar, örneğin Amerikan 1 sentlik (penny) paraları, bakır kaplı çinko kullanılarak yapılır.

Nikel: Dayanıklılığı ve parlaklığı nedeniyle bozuk paralarda sıklıkla kullanılır. Örneğin, Amerikan 5 sentlik (nickel) paraları bakır ve nikel alaşımından yapılır.

Alüminyum: Hafif ve dayanıklı olduğu için bazı ülkelerde kullanılır.

Kaynak: Ensonhaber