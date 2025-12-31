Bozkır’da 2025’te suçla mücadelede dikkat çeken başarı

Bozkır Kaymakamlığı koordinasyonunda, Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bozkır İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 2025 yılı boyunca kesintisiz denetim ve operasyonlar gerçekleştirildi. Bu çalışmalar neticesinde suçla mücadelede ciddi bir artış sağlanırken, suç olaylarının sayısında belirgin bir azalma gözlemlendi.

Yıl içerisinde narkotik suçlara yönelik artırılan denetimlerde, uyuşturucu madde ticareti ve bulundurma suçlarından 36 şahıs hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda bonzai, esrar ve metamfetamin gibi sentetik uyuşturucuların yanı sıra 160 kök kenevir ile 14 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Narkotik olaylara müdahalede bir önceki yıla göre yüzde 82 oranında artış kaydedildi.

Tarihi ve kültürel değerlere zarar veren kaçak kazı faaliyetlerine yönelik çalışmalarda ise kaçak kazı yaptığı belirlenen 9 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Bu alandaki müdahalelerde önceki yıllara kıyasla yüzde 25 artış yaşandığı bildirildi.

Polis sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 24 kişi tutuklanarak adliyeye gönderilirken, bu alanda 2024 yılına göre yüzde 50 artış sağlandı. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise aranan 29 şahıs yakalanarak yüzde 26’lık bir artış kayda geçti.

2025 yılı genelinde ilçede meydana gelen suç olaylarının sayısında, 2024 yılına kıyasla yüzde 18 oranında azalma tespit edildi. Ayrıca suçların aydınlatılma oranı yüzde 95’ten yüzde 99’a yükseltilerek emniyet ve asayiş hizmetlerinde önemli bir verimlilik elde edildi.

Vatandaş sağlığını tehdit eden usulsüzlüklere yönelik yapılan gıda denetimlerinde ise bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ürünleri satan ya da bulunduran 8 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu işletmelere toplam 4 milyon TL idari para cezası uygulanırken, ilgili firma Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilan ettiği tahsis listelerinde yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.