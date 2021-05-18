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Medya Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde kim oynuyor? Bozkır Aslanı Celaleddin oyuncuları
Medya

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde kim oynuyor? Bozkır Aslanı Celaleddin oyuncuları

Bozkır Arslanı Celaleddin başrol kim? ATV ekranlarında yeni bir dizi başlıyor. Kısa süre içinde izleyiciyle buluşacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimler?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 19:15:00 - 2021-05-18 20:21:16
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde kim oynuyor? Bozkır Aslanı Celaleddin oyuncuları

Kuruluş Osman’ın ardından ATV ekranlarında yepyeni bir tarihi dizi yayımlanacak. Türk ve Özbek yapımı dizide oynayacak oyuncular ise merak konusu. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin başrolü kim?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde kim oynuyor? Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları

Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği Bozkır Arslanı Celaleddin, Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celalettin Harzemşah'ın hayatını anlatıyor.

Bozkır Arslanı Celaleddin'in genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini Nurgissa Almurat, sanat yönetmenliğini Reza Himmeti üstlendi. Görüntü yönetmenliğini ise Efe Kubilay yaptı. Özbekistan'da 14 Şubat 2021'de ilk bölümü yayımlanan dizi Türkiye'de ise 21 Mayıs 2021'de izleyiciyle buluşacak.

Dizinin başrol oyuncusu yani Celâleddin Harezmşah karakterini Emre Kıvılcım oynuyor.

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