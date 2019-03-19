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Bozbey’den Karacabey’de tarım ve üretim vurgusu

Karacabey‘i ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, bereketli topraklara sahip ilçede tarımı tekrar canlandıracaklarını söyledi.

19 Mart 2019 Salı 19:13
Bozbey’den Karacabey’de tarım ve üretim vurgusu

Karacabey‘i ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, bereketli topraklara sahip ilçede tarımı tekrar canlandıracaklarını söyledi. Karacabey’in değerlerine dikkat çeken Bozbey, “Artık silkelenmemiz gerek. Sanayi ve tarım bakımından kendi özümüze dönmeliyiz” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarına gün boyu Karacabey’de devam etti. Mustafa Bozbey ilk olarak Karacabey Belediye Başkan Adayı Ayhan Tayfur ile birlikte Karacabey Ziraat Odası’nı ziyaret etti. Ziraat Odası Başkanı Naci Güncü ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Mustafa Bozbey, sorunları dinledi.Yaptıkları çalışmaları Mustafa Bozbey ile paylaşan Güncü, Karacabey’de tarımın azaldığına dikkat çekti. Büyük marketlerin esnafa verdiği zararlara da vurgu yapan Naci Güncü, kent içinde ulaşım konusunda da halkın büyük sıkıntı yaşadığını ifade etti.


"Artık silkelenme zamanı"


Karacabey’in değerleri ve özellikleriyle, Bursa için önemini bildiklerini ifade eden Mustafa Bozbey, “Karacabey, sanayi ve tarım bakımından çok zengin bir bölge. Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizde el ele vererek, tarımı yeniden hareketli hale getireceğiz” diye konuştu.


“Sanayi ve tarım bakımından kendi özümüze dönmeliyiz” diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Süreç böyle devam ederse gelecekte bizleri zor şartlar bekliyor. Köylü, çiftçi üretmiyor. Artık silkelenmemiz gerek. Patates ve soğan bile ithal edilir oldu. Yeniden üreten ve topraklarına sahip çıkan topluma dönmemiz lazım. Var olan potansiyeli, değerleri koruyup üretime dönüştürmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak üreten çiftçinin yanında olacağız. Karacabey’i birlikte gülümseteceğiz.”


Bozbey, kent içindeki AVM’lerin şehir dışında olması gerektiğini ve bu konuda gereken adımları atacaklarını, ulaşım sistemini yeniden düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Karacabey Muhtarlar Derneği’ni de ziyaret etti. Dernek Başkanı Kemalettin Vural ve muhtarlarla buluşan Bozbey, Nilüfer’deki çalışmaları paylaştı. Karacabey’i muhtarlarla birlikte yönetip gülümseteceklerini söyleyen Bozbey, sorunlarını çok iyi bildiğini vurguladı.


Karacabey Belediye Başkan Adayı Ayhan Tayfur da ilçe olarak 5 yıl kaybettiklerini söyleyerek, “Karacabey’i hak ettiği değere ulaştırmak ve ihya etmek için yola çıktık. Mustafa Bozbey ile birlikte el ele vererek, ilçemizi muhtarlarla birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.


Karacabey Muhtarlar Derneği Başkanı Kemalettin Vural da, Mustafa Bozbey’e çiçek vererek ziyaret için teşekkür etti.


Mustafa Bozbey daha sonra Karacabey Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Eğitim gören kadınlar Mustafa Bozbey’e, ürettikleri ürünleri pazarlayamadıklarını söyledi. Mustafa Bozbey de bunun üzerine, kadınlara yönelik Nilüfer’de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bozbey, Nilüfer’deki anlayışın 31 Mart sonrası Bursa’nın bütün ilçelerine yayılacağını ve kadınlara yönelik birçok projeyi hayata geçireceklerini belirtti.


Mustafa Bozbey daha sonra pazar alanını gezdi ve esnaf ziyareti yaptı. Bozbey’den beklentilerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdikleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’e 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 19:13
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