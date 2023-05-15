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Yaşam Bozayı yola indi! O anlar böyle görüntülendi
Yaşam

Bozayı yola indi! O anlar böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-05-15 10:57:00 -
Bozayı yola indi! O anlar böyle görüntülendi

Erzincan'da yola inen bozayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yola inen bozayı araçla ilerleyen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kemaliye ilçesine bağlı Kabataş köyü yolu üzerinde seyahat eden vatandaşların güzergahında yola inen bozayı görüntülendi. Aracın önünde bir süre koşan bozayı daha sonra yoldan çıkarak ormanlık araziye girdi.

Ayının koşuşunu bir süre izleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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