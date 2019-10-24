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Boyunda yanma hissi neden olur? Boyunda yanma nasıl geçer?

Boyunda yanma hissi neden olur? Boyunda yanma hissi sıklıkla boyundaki sinirlerin gerilmesi ya da sıkışması ile ilişkilidir. Boyun ligament ve kaslarının gerilmesi de ensede yanma hissine yol açabilir. Peki, Boyunda yanma nasıl geçer?

24 Ekim 2019 Perşembe 20:54
Boyunda yanma hissi neden olur? Boyunda yanma nasıl geçer?

Boyunda yanma hissi neden olur? Boyunda yanma hissi sıklıkla boyundaki sinirlerin gerilmesi ya da sıkışması ile ilişkilidir. Boyun ligament ve kaslarının gerilmesi de ensede yanma hissine yol açabilir. Peki, Boyunda yanma nasıl geçer?

Boyunda yanma hissi neden olur?

Sinir kökleri veya sinir uçlarının zedelenmesine bağlı ensede yanma olduğunda uyuşma, karıncalanma, batma, sancı veya acıma hisleri de oluşabilir. İster sinir sıkışması, ister kas ve ligament sorunları olsun, genelde boyun hareketlerinde kısıtlanma ve belli hareketlerle ağrının şiddetlenmesi söz konusudur.

Sinir Sıkışması

Boyun omurları arasındaki disklerin normalde olmaları gereken yerden dışarı taşmalarına boyun fıtığı denir. Yerinden oynayan disk, sinir köklerine bası yapabilir. Bu durumda boyun ağrısı, ensede yanma hissi, kola yayılan ağrı ve uyuşma şikayetleri oluşabilir. Başın belli hareketleri ile şikayetler artabilir. Boyun fıtığı travma, duruş bozukluğu veya yaşa bağlı boyun kireçlenmesinin bir sonucu olarak gelişebilir. Bazen boyun fıtığı olmadan da sinir sıkışması meydana gelebilir. Boyun kireçlenmesinde kemikler büyüyerek sinirlere ait kanalları daraltır. Kitle etkisi oluşturan tümörler de sinir liflerini zedeleyebilir.

Oksipital nevralji ensede yanma hissine yol açabilen, boynun arkasındaki sinir sıkışmalarının özel bir türüdür. Omuriliğin en üst seviyesinden çıkıp başın arkasındaki kafa cildine giden oksipital sinirler iltihaplanır veya zedelenir. Belirtileri migrenle karışabilir.

Boyunda sinir sıkışması boyun ağrısı, kaslarda spazm ile birlikte kolda bulgu verir. En belirgin bulgusu kollarda uyuşma ve güçsüzlüktür. Boyun ayrı ayrı omurlardan oluşur. Bunların arasında olan disklerin içlerindeki yoğun jel ile esneme özellikleri vardır. Bu diskler yırtılınca dışarı çıkan materyal omurların arasından çıkarak kola giden sinirleri sıkıştırır. Sinir kolda gittiği bölge neredeyse ona göre ağrı, uyuşma ve güçsüzlük şikayetlerine yol açabilir.

Brakiyal Pleksus Gerilmesi

Boyun hizasında omurilikten ayrılan sinir lifleri kendi aralarında bir demet oluşturarak kola giden sinirleri oluştururlar. Boyun ile kol arasındaki bu sinir demetine brakiyal pleksus denir. Brakiyal pleksus gerildiğinde boyun, omuz ve kolda yanma tarzı ağrılar oluşabilir. Boynun bir yana çevrili olduğu sırada diğer taraftaki kolun omuzdan aşağı çekildiği travmalarda brakiyal pleksus zedelenebilir. Futbol, güreş gibi yakın ikili mücadele olan sporlarda bu tür yaralanmalar görülmektedir.

Boyun İncinmesi

Boyundaki kas liflerinin veya ligamentlerin gerilmesi ya da yırtılmasına yol açan travmalar ensede yanma yapabilir. Alışık olmadık şekilde ağır egzersiz yapmak, ağır yük taşımak veya kötü pozisyonda uyuyakalmak kas ve bağların incinmesine yol açabilir. Bu tür durumlarda ağrı ve yanma gibi şikayetler genelde boyun, ense ve omuzlara sınırlıdır, kolun daha aşağı seviyelerine yayılmaz. Boyun incinmelerinde boyun tutulması ve baş ağrısı da olabilir. Trafik kazalarında başın aniden öne ve arkaya hareketine bağlı oluşan whiplash yaralanması boyun incinmesinin özel bir türüdür ve ensede yanma şikayetine yol açabilir.

Fibromiyalji

Halk arasında yumuşak doku veya kas romatizması olarak da bilinen fibromiyalji yaygın ve kronik kas ağrısı yanında uyku bozukluğu, bağırsak problemleri, el ve ayaklarda şişlik hissi, yorgunluk gibi pek çok şikayete yol açabilir. El ve ayaklarda uyuşma, sırtta ve ensede yanma fibromiyalji hastalarında sık görülür.

Enfeksiyon

Beyin ve omurilik zarlarının enfeksiyonu demek olan menenjit ciddi bir sorundur. Ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı, ense sertliği yanında ensede yanma hissi gibi şikayetler görülebilir. Menenjite bağlı boyun ağrısı başı öne eğmekle kötüleşir, bu duruma ense sertliği belirtisi denilir.

Ensede yanma yapabilen diğer bir enfeksiyon zona hastalığıdır. Zonada ilk belirti ensede ya da sırtta yanma olabilir, daha sonra ciltte döküntü ve kabarcıklar oluşabilir.

Kafa Travması

Kafa travması kafatası içinde kanamaya yol açarsa bilinç bulanıklığı, bulantı, kusma, baş ağrısı, konuşma bozukluğu, kol ve bacaklarda güçsüzlük gibi ağır bulgular yanında ensede, kol veya bacaklarda uyuşma, yanma, hissizlik gibi şikayetler de yapabilir.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 20:54
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