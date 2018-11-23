Boyun ağrıları için haftada 2 gün yürüyün

Ümraniye Hisar Intercontinental Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Lütfiye Müslümanoğlu, boyun ağrısından korunmak için hafta 2 gün bir saate yakın yürüyüş yapılması ya da yüzülmesini önerdi.

Müslümanoğlu, boyun ağrılarına ilişkin bilgiler vererek, tedavisi ve korunmasına ilişkin önerilerde bulundu.

Boyun ağrılarının genelde boyun, sırt ve kolda ağrı, tutukluk, bazen kol veya elde uyuşma, karıncalanma şikayetleriyle kendini gösterdiğini dile getiren Müslümanoğlu, bu tür durumlarda, boyun veya boyundan kola yayılan ağrı arttığında, boyun hareketleri ile ağrı şiddetlendiğinde ve güçsüzlük geliştiğinde mutlaka doktora başvurulması gerektiğini kaydetti.

Özellikle boyun ve omurgayı zorlayacak ağır işlerden mümkün olduğu kadar kaçınmak gerektiğine işaret eden Müslümanoğlu, boyun egzersizleri yaparak kasları kuvvetlendirmek, ani işlerden kaçınmak, 2-3 gün ağrılı bölgeye 20-30 dakika arası soğuk uygulama yapmak ve 2-3 saatte bir tekrarlamak, basit ağrı kesici ilaçlar almak ve mümkün olduğu kadar istirahat etmek gerektiğini de anlattı.

Boyun ve sırt bölgesindeki kireçlenme veya yumuşak doku romatizmalarına bağlı ağrılarda iklim ve basınç değişikliklerine bağlı olarak ağrının artabildiğine de dikkati çeken Müslümanoğlu, boyun ağrılarına ek olarak baş ağrısı, omuz, dirsek ve el ağrısı ile sabahları yorgun uyanmanın da görülebileceğini belirtti.

RİSKLİ GRUPLAR

Müslümanoğlu, boyun, sırt ve kol ağrılarının masa başında veya bilgisayar başında uzun süre çalışan kişilerde daha çok görüldüğünü de ifade ederek, ağır şeyleri kaldırmak zorunda kalanlarda daha çok bel ağrısı görüldüğünü, bununla beraber boyun ağrısına da rastlanabileceğini dile getirdi. Strese bağlı boyun ağrılarına da işaret eden Müslümanoğlu, ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunların kaslarda gerginliğe ve spazma yol açarak ağrının başlamasına neden olabildiğini de belirtti.

Duruş bozukluğuna bağlı boyun ve sırt ağrılarına da dikkati çeken Müslümanoğlu, şunları kaydetti:

''Duruşa dikkat edilmesi gerekir. Ayakta dik durmak, otururken sırt destekli oturmak, yatarken başı öne ve arkaya gitmeyecek şekilde boyun eğimini destekleyecek şekilde yastıkla doldurmak gerekir. Boyun ve sırt kaslarını germe ve güçlendirme egzersizleri yaparak kasları ve bağların optimal uzunluğunda olmasını sağlamak ve kasları güçlendirerek yaralanma riskini azaltmak mümkündür.

Sürekli aynı pozisyonda iş yapanların boyun ağrılarından korunması için şu önerilerde bulundu; saat başı işinize mola verip, ayağa kalkıp biraz dolaşın, boyun ve sırt egzersizlerinizi yapmaya çalışın, sırtınızı destekleyen büro sandalyesi kullanın, dik oturmaya çalışın, omuzlarınızla kalçalarınız aynı hizada olacak şekilde oturun, bilgisayar kullanıyorsanız monitörün göz hizasında olmasına dikkat edin, gece yatarken boyundaki kavisi destekleyecek orta sertlikte bir yastık kullanın, dinlenirken ve televizyon izlerken boyun ve sırt bölgenizin düzgün pozisyonda olmasına dikkat edin, telefonu boynunuzla omzunuz arasında sıkıştırarak konuşmayın, haftada en az 2 gün bir saate yakın yürüyün veya yüzün.''