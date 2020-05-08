Boyner'den Anneler Günü'ne özel lezzetli hediye setleri

İSTANBUL (AA) - Boyner’in, Anneler Günü’ne özel hazırladığı, sürpriz hediye seçenekleri ile bu yıl annelerimizin yanında olamasak da onu gülümsetebilir, damağında bu günü hatırlayacağı tatlı izler bırakabiliriz.

Boyner’den yapılan açıklamaya göre, firmanın özel tasarım hediye kutularında sunduğu kahve-çikolata veya çay-çikolata eşleşmeleri ile bu muhteşem ikilileri tamamlayan diğer seçenekler hem farklı hem de etkileyici hediye alternatifi arayanlara hitap ediyor.

Özel setlerde filtre kahve, Espresso, Patiswiss çikolata, Chado çaylar, maskeler ve French Press gibi ürünler yer alıyor.



Boyner'in kahveler, özel çaylar ve çikolatalarla dolu lezzet seçenekleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri tarafından tasarlanan özel hediye kutularıyla sunuluyor. Öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlayan bir sosyal sorumluluk projesi olan hediye kutuları ile bu yıl Anneler Günü hediyeleri daha anlamlı hale geliyor.



- Chado Küçük Prens çay keyfi ve Patiswiss çikolatası



Boyner'in Anneler Günü'ne özel lezzetli hediye setleri içerikleri ile dikkat çekiyor. Örneğin, bir sette, Hindistan’da yetişen siyah çay yapraklarının, baharatlar, portakal kabuğu ve Güney Afrika’dan Rooibos çayı ile harmanlanmasından oluşan Chado Küçük Prens çay keyfinin yanında Patiswiss imzası taşıyan birbirinden lezzetli 18 dolgulu çikolata bir arada sunuluyor. Bu lezzet keşfini yaşayanlar, Happyme’nin Adaçayı mumu ile ruhunu dinlendiriyor.



Bir diğerinde, Jacobs Lungo 6 kapsüllerinin hafif, yumuşak, çeşnili kahve tadım keyfinin yanında Patiswiss’in efsane lezzetleri olan çikolatalı portakalı, limon çubuğu drajesi ve nefis pralinlerin bir araya geldiği mutluluk dolu bir kutu oluşturuluyor. Anneler Günü’ne tatlı bir dokunuş yapılıyor.





- Çay setine temizlik maskesi eşlik ediyor



Boyner’in sunduğu başka bir lezzet setini ise Mizon Profesyonel Derinlemesine Temizlik Maskesi tamamlıyor. Maskenin oluşturduğu özel köpükler cildin incitmeden derinlemesine arınmasını sağlıyor. Pakette, Hindistan’da yetişen siyah çay yaprakları, baharatlar, portakal kabuğu ve Güney Afrika’dan Rooibos çayı keyfinin yanında taptaze fındık, fıstık ve bademden üretilen krokan lezzetiyle bir araya gelen Patiswiss sütlü çikolatası yer alıyor.



Kahve setlerinde French Press’lerin, çay setlerinde çiçek açan çayların, ruhu temizleyen, enerjiyi yükselten ada çaylarının ve başka sürprizlerin de olduğu lezzet setleri hem akıllarda hem damaklarda izler bırakıyor.



Anneler Günü'ne özel bu lezzetli hediye setleri 69-139 lira fiyat aralığında boyner.com.tr'de yer alıyor.