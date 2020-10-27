Boyner'den "Anahtar Kart"

İSTANBUL (AA) - Boyner, perakende sektörünün heyecanla beklenen "Muhteşem 11 Kasım İndirimi" için alışveriş keyfini ikiye katlayacak ve ayrıcalıklarıyla dikkati çeken Anahtar Kart'ı sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yenilikçi hizmet ve kampanyaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Boyner mağazalarından en az 300 TL bakiye yüklenerek veya boyner.com.tr'den 300 TL'lik veya 500 TL'lik bakiye seçenekleri ile satın alınabilecek "Anahtar Kart", 11 Kasım'ı beklemeden ve kalabalıklara girmeden indirimli fiyatlar ile alışveriş yapma imkanı sunuyor.

Kadın giyimden erkek giyime, çocuk koleksiyonundan aktif spor veya ev koleksiyonlarına uzanan seçili yüz binlerce ürün ve yüzlerce markayı bir arada sunan Boyner, “Muhteşem 11 Kasım İndirimi” döneminde müşterilerine Anahtar Kart’ın kolaylıklarını ve avantajlarını yaşatacak.

"Anahtar Kart"ı 4 Kasım'a kadar satın alan müşteriler, 5-17 Kasım'da "Anahtar Kart"a özel ayrıcalıklı ve indirimli fiyatlarla alışveriş yapma imkanını yakalayacak.

Boyner, indirimin kapılarını herkesten önce açmak isteyen müşterilerini "Anahtar Kart" ile tanışmaya davet ediyor.