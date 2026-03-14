Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Yanan aracını itfaiye istasyonuna sürdü!

Japonya’nın Kumamoto eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Seyir halindeyken alev alan bir kamyonetin şoförü, yanan aracını söndürülmesi için itfaiye istasyonuna kadar sürdü. Yerel basında yer alan bilgilere göre olay yerel saatle 22.00 sıralarında eyaletin başkenti olan Kumamoto şehrinde meydana geldi. Seyyar olarak közlenmiş tatlı patates satan 70’li yaşlarındaki bir şahsın kullandığı kamyonetin kasasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan inerek canını kurtarmak yerine radikal bir çözüm düşünen şoför, alevler içindeki kamyoneti yaklaşık 2 kilometre boyunca sürerek yakınlardaki Nishi İtfaiye İstasyonu’na ulaştı. Yapılan müdahale ile yangın söndürülürken, kamyonet ise büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi. Kamyonetin şoförü ise yangından yara almadan kurtuldu.

"Bize doğru gelen bir yangınla ilk kez karşılaştık"

Nishi İtfaiye İstasyonu Şefi Naoki Yoshimoto, olay nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "İtfaiye istasyonuna doğru gelen bir yangınla daha önce hiç karşılaşmamıştık. O yüzden biz de çok şaşırdık" ifadelerini kullandı.

Yanan bir aracın kesinlikle seyre devam etmemesi gerektiği konusunda uyaran yetkililer, alevlerin çevredeki ev ve araçlara sıçrayabileceğine dikkat çekti.