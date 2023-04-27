Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Çin malı fakat…
Çinlilerin ürettikleri birbirinden ilginç ve bir o kadar şaşırtıcı icatlar var ki görenler bir daha bakıyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/boylesi-ne-goruldu-ne-duyuldu-cin-mali-fakat-51515
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Çinlilerin ürettikleri birbirinden ilginç ve bir o kadar şaşırtıcı icatlar var ki görenler bir daha bakıyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/boylesi-ne-goruldu-ne-duyuldu-cin-mali-fakat-51515
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