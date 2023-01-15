Böylesi daha önce olmadı! Amcasının kafa derisini yüzdü! Sebebi, herkesi şoke etti

Ankara'da, Keleş Ailesi arasında miras kalan araç anlaşmazlık konusu oldu. Keleş kardeşler ölen kardeşlerinden miras kalan araba nedeniyle davalık oldu. Arabayı kullanan kardeşin oğlu iddiaya göre amcalarının dava açmasına öfkeliydi. Önce Mersin Mezitli’de yaşayan küçük amcasını beraberindeki bir grupla darp etti.

Edinilen bilgilere göre saldırgan yeğen, olaydan beş gün sonra da Ankara'da yaşayan amcası market sahibi İlhami Keleş'i hedef aldı. Marketi beraberindeki kişilerle birlikte basan yeğen amcası ve yengesine saldırdı.

Olay sırasında saldırgan, amcası Keleş'in kafa derisini bulduğu bir bıçakla yüzdü. Kasadaki 20 bin TL parayı da gasp eden saldırganlar, olay yerinden uzaklaştı. Polis, saldırganları yakaladı ancak İlhami Keleş hastaneden taburcu edilmeden, saldırganlar serbest kaldı. Yeğeni tarafından kafa derisi yüzülen İlhami Keleş tedavisi sonrasında hastaneden taburcu oldu.