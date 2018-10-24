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Böylesi daha önce görülmedi! Dev lahanalar şaşkına çeviriyor

İç Anadolu'nun önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat'ta hasadı yapılan lahanaların büyüklüğü, görenlerin ağzını açık bırakıyor.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:21
Böylesi daha önce görülmedi! Dev lahanalar şaşkına çeviriyor

Yozgat merkez Topcu köyü ve Sorgun'un Burunören köyü ile Sarıkaya Elembey köyünde yöreye özgü organik tarım yöntemiyle yetiştirilen ve 10-63 kilogram arasında ağırlıkları değişen dev lahanalar bu yıl da pazarda ilgi odağı oldu.

Sorgun Buruören köyünde 4 yıldır yöreye özgü lahana yetiştiriciliği yapan İbrahim Aydoğan, 12 dönüm arazide damlama usulü sulama sistemi ile yetiştirdiği lahanaları perşembe günü Sorgun pazarında diğer günlerde ise Sorguna bağlı köylere traktör üzerinde götürerek sattığını söyledi. Türkiye'nin çeşitli illerinde üretimi yapılan lahanalara göre büyüklük açısından yarışabilecek durumda olduğunu ve daha lezzetli olduğun ifade eden Aydoğan daha sonra şunları söyledi:

"Kış boyu tüketilebilir"

"Şifa ve sağlık deposu Yozgat lahanalarının vatandaşlar tarafından sarmalık ve turşuluk olarak aldıkları gibi çeşitli hastalıklar için şifa olarak kullanıyorlar. Lahanaları büyük olmasına rağmen uzun süre bozulmadan ve lezzetini kaybetmeden evlerin serin bir kösesinde muhafaza edilerek kış boyu tüketilebilir. Yozgat’ta yetişen dev lahanaların lezzet ve büyüklük ve dayanıklılık bakımından Türkiye'nin diğer illerinde yetişen lahanalardan farklıdır. Alternatif ürün olarak ekimi yapılabilecek bir ürün. Yöremizin iklimi ve toprak yapısı bu lahanaların yetişmesine büyük katkı sağlıyor. Bozok üniversitesi Ziraat Fakültesi ve İl Tarım müdürlüğü konuyu inceleyip araştırarak tanıtımını ve çekim alanını arttırmalıdır."

"Ekimi birkaç kişi yapıyor"

Yozgat merkeze bağlı Topcu köyünde organik dev lahana yetiştiriciliği yapan ve Kayseri Atatürk yolu üzerinde yol kenarında satış yaptığını söyleyen Nusret Alper ise 6 yıldır lahana yetiştirdiğini ifade ederek,"Topçu köyünün eskiden beri lahana ve kuru soğanının meşhurdur. Günümüzde ekimi birkaç kişi tarafından yapılıyor. Lahanaları zirai gübre kullanılmadan yetiştiriyoruz. Çok büyük olmasına rağmen küçük aileler dahi organik olması sebebiyle tüm aileler tarafından tercih ediliyor. Bize her konuda yardımcı olan Yozgat Ziraat odası Başkanı İsmail Açıkgöz’e teşekkür ederim" dedi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 14:21
  1. Kayseri
  2. Yozgat
  3. Lahana
  4. Lahana hasadı
  5. Dev lahanalar

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