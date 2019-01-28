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Böylesi ancak filmlerde olur! Eşi, küçük kardeşiyle evlendirildi

Müge Anlı'nın sunduğu kayıp arama programında, sadece Yeşilçam filmlerinde görülecek bir durum yaşandı. Lübnan’a çalışmaya gitti. Eşi küçük kardeşiyle evlendirildi. 20 gün önce ise hayatta olduğu öğrenildi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:50
Böylesi ancak filmlerde olur! Eşi, küçük kardeşiyle evlendirildi

Türk filmlerine taş çıkaracak bir konu ekranlara taşındı. 38 yaşındaki Mehmet Selim Kaymaz, hiç görmediği babası Ahmet Kaymaz’ı bulmak için Müge Anlı’ya konuk oldu. Anlattıkları ise izleyenleri hayrete düşürdü.

Mardin’de evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Kaymaz, 1983 yılında çalışmak için Lübnan’a gitti. İsrail-Lübnan Savaşı sırasında yaşanan bir bombalı saldırıda öldüğü düşünüldü. 1 yıl boyunca ailesi ondan hiçbir haber alamayınca eşi Nazife ile küçük kardeşi Hasan’ı evlendirdi. Yıllar sonra köye geldiğinde eşi ile kardeşinin yeni bir hayat kurduğunu öğrenince köye dönmekten vazgeçti.

Mehmet Selim Kaymaz’ın anlattığına göre; 20 gün önce kendisine gelen bir haberle babasının yaşadığını öğrendi. Baba Ahmet Kaymaz’ı görenler; oğlu Mehmet'e “Baban, saldırıda yaralandı. 1 yıl tedavi oldu. Köye geldiğinde annenin kardeşiyle evlendiğini ve çocukları olduğunu görünce kimseye görünmeden Irak’a gitti. Orada yeni bir hayat kurdu” dedi.

Babasını hiç tanımadığını ve ona sarılmak istediğini söyleyen Mehmet Selim Kaymaz, Müge Anlı’dan babasının bulunması için yardım istedi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:50
  1. Mardin
  2. Mehmet Selim Kaymaz
  3. Ahmet Kaymaz
  4. Kocasının kardeşiyle evlendirdiler
  5. Film gibi olay

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