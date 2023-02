Böyle yalakalık görülmedi! Okuyanların ağzı açık kaldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masaya dahil etmek istediği Bağımsız Türkiye Partisi'nin yayın organı Yeni Mesaj gazetesinde, "Bu kadarına da pes" dedirten bir yazı yayınlandı. Masadan ret yiyen Hüseyin Baş'ın has adamı Hacı Gaydan, aynı zamanda patronu olan Baş'ı öyle bir yıkayıp yağladı ki, okuyanların ağzı açık kaldı. Gaydan, "Yuh be" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Dünyanın en genç genel başkanı.

Hatta en yakışıklısı.

En iyi hitabetçi.

Konulara vukufiyeti desen, parmak ısırtıyor.

Gençlerle iletişimi en iyi kuran isim.

"Ben gençlerin lideri değilim. Gençlerin içinden çıkmış biriyim" sözü ona ait.

Vallahi gençler onunla aynı karede olmak için birbirini ezdi, bunu kendi gözlerimle gördüm.

Sevgili dostlarım… Elbette ve şüphesiz ki, Hüseyin Baş'tan bahsediyorum.

Yer Trabzon…

Tarih 3 Şubat 2023 Cuma.

BTP'nin yeni programlar serisi olan, "Yeter Söz Gençlerin" adlı etkinlikte ben de vardım.

Trabzon'un 5 yıldızlı ve en büyük otelinde gerçekleştirilen programda konuşan Genel Başkan Hüseyin Baş Bey, alışılmış siyasetçiler ve konuşmaların çok fevkinde bir ufuk turu yaptı. (...)"