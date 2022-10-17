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Medya Böyle saçmalık anca Türkiye’de olur! Somer şef AVM'ye bakın nasıl geldi... Tepki çeken anlar
Medya

Böyle saçmalık anca Türkiye’de olur! Somer şef AVM'ye bakın nasıl geldi... Tepki çeken anlar

MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda oturan şef Somer Sivrioğlu'nun bir koruma ordusuyla alışveriş merkezine gelmesi şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 12:06:00 - 2022-10-17 12:07:40

MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda oturan şef Somer Sivrioğlu'nun bir alışveriş merkezindeki görüntüleri gündem oldu. Sivrioğlu'nun koruma ordusuyla mekana girmesi sosyal medyada tepki çekti.

Sivrioğlu'nun içeriye girerken ve dışarıya çıkarken korumalar ile korunduğu görüldü.

HaberGlobal'de yer alan habere göre sosyal medyada kullanıcıları, ünlü şefin bu görüntüleri için 'Adamı kaçırıp yemek tariflerinin formüllerini alabilirler", "Neden bu kadar koruma?", "Adam kuru fasulyeyi iyi yapıyor diye korunuyor" gibi yorumlar yaparak tepki gösterdi.

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