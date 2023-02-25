Böyle rezillik görülmedi! “Vıcık vıcık” yazı döktürüyorlar

Tamer Korkmaz, Türkiye'de yıllardır ABD'ye yağcılıktan sebeplenen "iliştirilmiş gazeteci" takımını yerden yere vurdu. Yeni Şafak'taki yazısında, söz konusu zevatın bugünlerde ABD Başkanı Biden’ın Ukrayna’daki şovu için “Alçalan İnsanlığın Yükselen Yıldızı Biden” başlığı ile “vıcık, vıcık” yazı döktürdüğüne işaret eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bir de, yıllardır Yankilere yağcılıktan sebeplenen içerideki Embedded Journalist takımı var.

Vaktiyle, Haydut Devlet ABD’nin Irak’ı işgaline şapka çıkarmışlardı.

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ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bugünlerde, Biden’ın aslında bir “Ayaklı Mumya” olduğuna gözlerini kapatıp…

Onun Ukrayna’daki şovu için “Alçalan İnsanlığın Yükselen Yıldızı Biden” başlığı ile “vıcık, vıcık” yazı döktürüyorlar!

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15 Temmuz darbe kalkışması sırasında Joe Biden’ın “Başkan Yardımcısı” olduğunu unutmuş görünüyorlar.

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Demansı ilerleyen Biden ise “yarın bir gün” Kiev seyahatini bile hatırlamayabilir!

ADAYLIK SALVOLARI

ABD’nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 2024’ün Başkanlık Seçimi için “adaylığını” açıkladı.

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Cumhuriyetçi aday adayı Haley, “yetmiş beş yaşın üzerindeki her aday için zihinsel yeterlilik testi” istedi!

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Bu talebi, “sicilinin çok kötü olduğunu” vurguladığı Biden ile eski başkanı Trump’a esaslı birer “kroşe” anlamına geliyor.

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Sarı Kovboy Donald ise kendinden çok emin; o da tuttu, aynı şekilde tüm başkan adayları için zihinsel yeterlilik testi çağrısı yaptı.

Donald Trump’ın “Uykucu Joe!” dediği Biden’ı işaretlediğini, söylemeye gerek var mı?

SARI KOVBOY, SİLAHINI KİMLERE DOĞRULTTU?

Eski Başkan Trump’ın son açıklamaları ise Amerikan Kurulu Düzeni’ne “hareket çekme” anlamına geliyor!

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Şu sözler ona ait:

“Washington’da savaş yanlısı bir düzen var…

Üçüncü Dünya Savaşı, hiç bu kadar yakın olmamıştı…

Derin devlette, Pentagon’da, Dışişleri Bakanlığında yerleşmiş olan bütün savaş kışkırtıcıları/küreselciler, bu kurumlardan temizlenmeli!” "