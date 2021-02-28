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Aktüel Böyle rezillik görülmedi... Vatandaş isyanda!
Aktüel

Böyle rezillik görülmedi... Vatandaş isyanda!

CHP idaresindeki Maltepe'de cadde ve sokaklar çöplüğe döndü. Halk, mide bulandıran kokudan kurtulmak için çöpleri yaktı ancak bu kez de zehirli duman solumaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 14:11:00 -
Böyle rezillik görülmedi... Vatandaş isyanda!

Maltepe'de belediye işçilerinin grevi sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor. İşçilerin şantiye alanındaki bekleyişi sürerken, cadde ve sokaklardaki çöp yığınları giderek artıyor. Çöpler toplanmayınca vatandaşlar kokudan kurtulmak için bazı konteynerleri ateşe verdi. Ancak bu kez de sokakları duman doldurdu.

İşçiler kavga etti

Bu arada Maltepe'de biriken çöpleri toplamaya gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ile grevdeki işçiler arasında tartışma çıktı. Küçükyalı Mahallesi'nde biriken çöpleri toplamak için sabah saatlerinde İBB ekipleri geldi. Ekiplerin çalışmasını öğrenen DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na bağlı işçiler, çöp arabalarıyla birlikte sokağa koştu. Sendika üyeleri ve çöpleri toplayan ekipler arasında tartışma yaşandı. Polis ekipleri iki grup arasındaki tartışmaya müdahale etti. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sendika Üyesi Nazım Poyraz, "Biz yasal bir grevdeyiz. Maltepe Belediyesi'nin yönetimi sağdan soldan adam toplayıp buradaki çöpleri toplatmak istiyor. Bizde bu duruma müdahale ettik. Yasal haklarımızı kullanarak temizliği bıraktırdık. Ama vatandaşlar diyorlar ki biz kapımızın önünü temizliyoruz. Alakası yok, burada oturmayan insanlar ve getirdikleri kişilere burada çöp toplatıyorlar" dedi.

"Çift maske takıyoruz"

Zümrütevler Mahallesi'nde konteynerlerdeki çöpler, cadde ve sokaklara taşmış durumda. Mahalleli ise, giderek tüm mahalleyi saran kötü kokudan rahatsız. Öte yandan salgın hastalık döneminde sağlıklarını tehdit eden bu durumun, bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyorlar. Bir çevre sakini "Zaten virüsten dolayı bir maske takıyorduk. Kokudan iki maskeye geçtik" diyerek duruma isyan etti.

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