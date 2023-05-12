Böyle olur solcu Komünist sözü! Erkan başı geri vitese taktı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili sarf ettiği sözler, sosyal medyada gündem oldu.

TİP, İnce’nin adaylıktan çekilmesinin ardından sosyal medyada kampanyaya dönüşen, “Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi?” sorusuna yanıt verdi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR”

TİP’in açıklaması şöyle:

“Genel Başkanımız Erkan Baş, Muharrem İnce’ye çekilme çağrısının ardından 5 Mayıs 2023 tarihinde katıldığı bir televizyon programında aşağıdaki cümleleri sarf etmiştir:

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“Biz milletvekilliğini bir görev, bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. Kişisel bir dert değil ki bizim açımızdan milletvekilliği meselesi.

(Muharrem İnce’nin) Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için koşulu Erkan Baş’ın milletvekili adayı olmaması ise buyursun hemen çekilsin. Yeter ki bu ülkeyi bir an önce o karanlık sürece son verecek bir yere taşıyalım.

Çok istiyorsa buyursun gelsinler kendisi çekiliyorsa ben de çekilirim bir problem yok bizim açımızdan. Ama bizim çekilmemiz onların bir şey kazanması anlamına gelmiyor. 3. bölgede biz komple seçimden çekilsek, hepimiz İnce’ye versek, hatta bütün partiler Memleket Partisi’ne oy verse hiçbir şey değişmeyecek.”

Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesini memnuniyetle karşılıyor, kendisine bu süreçte yapılan yakışıksız saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Genel Merkezimiz, yapıcı bir tavırla İnce’nin çekilmesi için yaptığımız katkı nedeniyle teşekkür eden yurttaşlarımız tarafından aranıyor.

Öte yandan, kamuoyuna Genel Başkanımızın “İnce çekilirse, ben de çekilirim” şeklinde bir beyanatta bulunduğuna ilişkin haberler servis edilmektedir. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.”