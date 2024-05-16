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Gündem Böyle olur medeni Batı! Fahişenin ve kadın satanın hakları mı olur?
Gündem

Böyle olur medeni Batı! Fahişenin ve kadın satanın hakları mı olur?

Yeniakit Publisher
2024-05-16 20:03:00 -
Böyle olur medeni Batı! Fahişenin ve kadın satanın hakları mı olur?

Sözde medeni Batı hayat kadınlarıyla onları pazarlayan kişilere yönelik düzenlemeye gitti.

Belçika'da kadın bedeni üzerinden ticaret yapanlarla, bedenlerini ticaret aracı yapanlar için yapılan düzenleme Batı'nın medeniyetten çok uzak olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Belçika Parlamentosu, genelev çalışanları için önümüzdeki aylarda yürürlüğe girecek iş kanunları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Hayat kadınlarını memur gibi yapacaklar!

Yapılaması planlanan düzenlemeyle adeta fuhuşa teşvik eden Belçika, mayıs ayının başında türünün ilki olarak nitelendirilen bir iş yasasını hayata geçirerek adım attı. Mevzuat, hayat kadınlarının da iş sözleşmeleri kapsamına girmelerine izin verecek ve işten ayrılmaları veya işten çıkarılmaları halinde sağlık sigortası, tatiller, doğum izni ve işsizlik destekleri gibi yardımlardan yararlanma olanağı sağlayacak.

Kanun, hayat kadınlarına müşterileri reddetme, belirli eylemleri gerçekleştirmeyi reddetme ve herhangi bir noktada durma hakkı veriyor. Parlamento ayrıca, ciddi suçlardan hüküm giymiş kişilerin resmi genelev işletmesine de yasak getirdi.
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