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Gündem Böyle kampanya görülmedi! Maça gelene et döner beleş
Gündem

Böyle kampanya görülmedi! Maça gelene et döner beleş

Yeniakit Publisher
2024-04-14 13:21:00 - 2024-04-14 13:40:53
Böyle kampanya görülmedi! Maça gelene et döner beleş

Elazığspor karşısında ölüm kalım maçına çıkacak olan Hacettepe 1945 maça gelen taraftarlara ücretsiz et döner verileceğini açıkladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Hacettepe 1945 sahasında Elazığspor ile karşı karşıya gelecek.

Bugün (Pazar) saat 15.00’te Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı adeta ölüm kalım maçına çıkacak olan ev sahibi ekipten ilginç bir hamle geldi.

Bu kritik maçta taraftarlarının desteğine ihtiyaç duyan Ankara ekibi stata gelen taraftarlara ücretsiz et döner ikramı yapılacağını açıkladı.

25 haftanın geride kaldığı 15 takımlı ligde 8 galibiyet 4 beraberlik 13 mağlubiyet ile 28 puan toplayan Hacettepe 1945 10. sırada yer alıyor.
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Ligde son sırada bulunan Sapanca Gençlikspor’un ise 23 puanı bulunuyor.

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