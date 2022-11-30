Böyle itiraf ettiler: ABD Türkiye'yi kızdırmak istemiyor

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen hain terör saldırısında altı kişi öldü, 80'den fazla kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya adresinden "Hesap zamanı" dendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Vurun' dedi. Üslerden uçaklar havalandı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedeflere eş zamanlı olarak ateş yağdırıldı.

Mehmetçiğin nefesi ansızın enselerinde belirecek

Masum sivilleri hedef alan, bebek katillerinin inleri başlarına yıkıldı. Bir süredir devam eden Pençe operasyonlarıyla beli bükülen örgütlerin kökünün kazınma vakti geldi. Ankara'nın sadece havadan operasyonla yetinmeyeceği aşikar... Malumun ilanı dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Yarın, haftaya veya her an... Mehmetçiğin nefesi ansızın enselerinde belirecek...

Dengeler Türkiye'nin lehine değişti

Dengeler değişti... Türkiye'nin pek çok ülke için vazgeçilemez bir müttefik haline geldi. Ankara, savunma sanayisinden çıkan yerli ve milli silahlarla rüştünü ispatladı.

ABD'nin İran'daki muhtemel gelişmeler nedeniyle Türkiye'yi tamamen karşısına almak istememesi, Ankara-Şam ilişkilerinin bir sonraki evreye geçebilmesi için ihtiyaç duyulan güven inşası sürecinin somut gelişmelere ihtiyaç duyması Suriye'de terörün tutunduğu dalları bir bir kırdı.

"Türkiye'nin tepkisi sert oldu"

ABD merkezli Quincy Responsible Statecraft Enstitüsü'nün çevrimiçi dergisi Responsible Statecraft, Türkiye'nin sinyallerini verdiği harekatı mercek altına aldı. İstiklal'de meydana gelen hain saldırıdan yola çıkılan haberde olay sonrası "Türkiye'nin tepkisi sert oldu ve Washington'u saldırıda suç ortağı olmakla suçladı" denildi.

"Çok güçlü bir mesaj vereceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası yaptığı açıklamada "Biz bize verilen mesajı aldık, mesajın ne olduğunu da biliyoruz. Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz" dedi.

Bakan Soylu, "Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz, hem de çok güçlü bir mesaj" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun sözü gerekli adreslere ulaştı... Haberde, "Görünüşe göre bu sadece başlangıç. Türkiye, Suriye'deki düşmanlarının kökünü kurutmak için uzun zamandır görülmemiş bir büyüklükte bir kara harekatına hazırlanıyor" vurgusu yapıldı.

ABD birlikleri çapraz ateşe yakalanabilir

Haberde, Washington'un terör örgütlerine doğrudan verdiği destek aleni bir şekilde ifade edilerek, "Ve raporlar, Washington'un son zamanlarda Irak'tan Suriye'ye sınırdan bir dizi asker getirdiğini gösteriyor, bu da ABD birliklerinin çapraz ateşe yakalanabileceği anlamına geliyor." denildi.

İki NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor, fakat ABD'nin terör örgütü YPG'ye tutumu farklı...

Haberde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby'in değerlendirmelere yer verildi. Kirby, bölgedeki son gelişmelerde kendilerini endişelendiren hususun ise 'Suriye Demokratik Güçleri' ismini verdikleri PKK/PYD-YPG'nin 'DEAŞ terör örgütü ile mücadelesi' olduğunu kaydederek, "Bölgedeki bir harekat, ortağımız olan SDG'nin DEAŞ terör örgütü ile mücadele yeteneklerini sınırlayabilir. SDG ile bu yüzden ortaklık yapıyoruz ve DEAŞ terör örgütü üzerindeki baskıyı sürdürmek istiyoruz." sözlerini sarf etmişti.

Washington önceliklerini yeniden ayarlamak zorunda kaldı

Fakat tüm bu sert sözlere rağmen gerçek gün gibi ortadaydı. Haberde, "Gulf State Analytics'ten Giorgio Cafiero'nun Responsible Statecraft'a söylediği gibi, bu sert sözlere rağmen Ukrayna'daki savaş Washington'u önceliklerini yeniden ayarlamaya zorladı" denildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Cafiero, Ankara'nın Kiev'e silah sağlama ve savaşan taraflar arasındaki müzakereleri ılımlılaştırmadaki kilit rolüne dikkat çekerek, "Biden yönetimi, Türkiye'yi Ukrayna'daki ihtilafa karşı çok önemli bir müttefik olarak görüyor" dedi. Beyaz Saray şu anda Türkiye'yi kızdırmak istemiyor."

Star Gazetesi