Böyle hırsızlık sadece filmlerde olur!

Olay, 14 Aralık Salı günü Maltepe'de meydana geldi. Sabah saatlerinde evinden işine gitmek için aracıyla yola çıkan İmdat Yiğit, caddede ilerlediği sırada karşı şeritten gelen yolcu minibüsüne yol vermek istedi. Aracını durduran Yiğit, o sırada yolun karşısına geçmek isteyen bir kişinin bacağını aracına çarptığını fark etti.

İlk etapta ne olduğunu anlayamayan Yiğit, aracından çıkarak o kişiye yardım etmek istedi. Daha sonra Yiğit, yaralı olduğunu düşündüğü kişiye hastaneye götürme teklifinde bulunarak aracına aldı. Kısa bir süre ilerledikten sonra yanına aldığı kişi, telefonunu düşürdüğünü söyleyerek, İmdat Yiğit'ten telefonuna bakmasını istedi. Yiğit, araçtan inip telefonu kontrol ettiği sırada, arabasına aldığı kişi şoför kısmına geçerek otomobili çaldı. Aracının çalındığını fark eden Yiğit, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Ben kendisine insanlık yaptım o ise bana zarar verdi

Hırsızların en son hedefi olan İmdat Yiğit 'Sabah 07.30 da evden çıktım. Kamyonetimi almak için otomobilimle Yenisahra'ya doğru yola çıktım. Yolda ilerlerken minibüse yol vermek için aracımı sağ çektim. Aracım park halindeydi. Minibüsün yanından biri geldi. Aracın sol tarafına ayağını sürterek kaldırıma geçti. Acı içerisinde feryat ediyordu. Bende vatandaşlık görevimi getirmek aracımdan çıkarak geçmiş olsun dedim. Hastaneye götürmeyi teklif ettim. O da 'tamam abi götür' dedi. İki eliyle dizini tutuyordu. Alıp arabamın ön koltuğuna oturtturdum. Feryat etmeye devam ediyordu. Araba da telefonunun düştüğünü söyledi. Telefona bakmaya indim. O sırada şoför koltuğuna geçerek arabamı alıp kaçtı. Ben kendisine insanlık görevimi yaptım fakat o bana zarar verdi. Yapılan olay bilinçliydi. Durumu emniyette bildirdik. 3 gün sonra da aracımız bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe ekiplerine de çok teşekkür ediyorum. Aracım da alan hırsız hasar vererek baya masraf oluşturmuş' dedi

Polis yaptığı çalışmada şüpheliler 17 yaşındaki Y.B. ile 18 yaşındaki Baran A.'yı gözaltına alındı. Daha önceden polis tarafından 42 kez polis tarafından yakalandığı tespit edilen Y.B. yaşı küçük olduğu için Çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Diğer şüpheli Baran A.'nın işlemleri asayiş şube müdürlüğünde yapıldı.

Tutuklandılar

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin 9 otomobili benzer yöntemlerle çaldıkları, ayrıca 4 plaka hırsızlığı yaparak bunları çaldıkları otomobillere taktıkları tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yaşanan bu hırsızlık olayı 2005 yılında vizyona giren ‘Organize İşler’ filmini akıllara getirdi.