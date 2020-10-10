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Gündem Böyle güvence verdi! Ali Babacan'dan skandal sözler
Gündem

Böyle güvence verdi! Ali Babacan'dan skandal sözler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan ve yerlerine görevlendirme yapılan belediye başkanlarına ilişkin, "Seçilmiş belediye başkanları makamlarından indirilip, yerine atanmış kişiler görevlendiriliyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 19:15:00 -
Böyle güvence verdi! Ali Babacan'dan skandal sözler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Diyarbakır'daki bir düğün salonunda düzenlenen 1. Olağan İl Kongresi'nde tepki çeken sözler sarf etti.

HDP'lilere güvence verdi!

Babacan, burada yaptığı konuşmada, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan ve yerlerine görevlendirme yapılan belediye başkanlarına ilişkin, "Seçilmiş belediye başkanları makamlarından indirilip, yerine atanmış kişiler görevlendiriliyor" şeklinde skandal ifadelerle HDP'lilere arka çıktı.

Kayyımlardan olan hazımsızlığı diline vuran Babacan, "Bizim sözünü verdiğimiz Türkiye'de, bağımsız ve tarafsız yargıdan başka hiç kimse, seçilmiş bir insanı görevden alamayacak." ifadelerini kullanarak, haklarında terör soruşturması olan HDP'lilere güvence verdi.

Babacan, kongreden sonra partisinin Sur ilçe başkanlığının açılışını yaptı.

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