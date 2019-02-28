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Böyle dolandırıcılık görülmedi! Cep telefonu diye aldı, hayatının şokunu yaşadı

Kahramanmaraş'ın Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde esnaflık yapan Mehmet Sular'ın, dükkanına gelen bir şahıstan aldığı kapalı kutu telefonlardan cihaz yerine demir çıktı.

28 Şubat 2019 Perşembe 19:09
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Cep telefonu diye aldı, hayatının şokunu yaşadı

Kahramanmaraş'ta, işletme sahibinin, içinde sıfır cep telefonu olduğunu düşünerek satın aldığı ambalajı açılmamış kutudan demir çıktı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Trabzon Caddesi üzerinde cep telefon satışı yapan Mehmet Sular'ın iş yerine gelen bir kişi, ambalajı açılmamış iki cep telefonunu satmak istediğini söyledi.

Sular, pazarlık yaparak 8 bin 200 liraya satın aldığı ürünler için 6 bin lira ödedi, kalan kısmını ise öğleden sonra vereceğini belirtti.

Daha sonra ağırlığından şüphelendiği kutuları açan Sular, içlerinde cep telefonu yerine kesilmiş demir bulunduğunu gördü.

İş yeri sahibinin başvurusu üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda şüpheliyi gittiği istikamette aramaya başladı.

Ekipler, şüpheli Mehmet D'yi kısa sürede kovalamaca sonucu yakaladı.

Çeşitli suçlardan kaydı olan Mehmet D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Demir parçası ile karşılaşınca şok oldum"

Emniyete çağrılan iş yeri sahibi Mehmet Sular, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde bir kişinin, iki cep telefonunu satmak için iş yerine geldiğini belirtti.

Faturaları olan telefonları 8 bin 200 liraya aldığını dile getiren Sular, "Hazırda olan 6 bin lirasını verdim. Kalan parasını ise öğleden sonra vereceğimi belirttim. Kutulardan şüphelenerek açtım. Kutunun içerisinde demir parçası ile karşılaşınca şok oldum. Polise bildirdim, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok kısa sürede şüpheliyi yakaladı." diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 19:09
  1. Trabzon
  2. Kahramanmaraş
  3. Dulkadir ilçesi
  4. Mehmet Sular
  5. Dolandırıcılık
  6. cep telefonu kutusundan demir çıktı
  7. hayatının şokunu yaşadı

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