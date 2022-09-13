Böyle dizi olmaz olsun! Biri bu rezilliği durdursun...

Star TV'de yayınlanan Duy Beni dizisinde geçtiğimiz aylarda 15 yaşından küçük liseli iki öğrenciye arkadaşları tarafından yapılan zorbalık sahnesi izleyicileri kızdırmıştı. Şimdi de dizide küçük yaştaki liseli gençlerin arasındaki reziller rezili ayak fetişi sahnesi tartışmaye sebep oldu.

Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Meltem Akçöl, Alper Atak ve Bedia Ener gibi isimlerin başrolü paylaştığı Duy Beni dizisi toplumun ve özellikle gençlerin ahlakını bozucu tartışmalı sahnelere imza atmaya devam ediyor.

Maddi durumu iyi olmayan ve bursla özel okulda okuyan iki genç ile, kendisini okulda istemeyen diğer arkadaşları tarafından zorbalığa maruz kalma ekseninde yaşanan müstehcen görüntülerin de bulunduğu dizi gençlerin ahlakını bozmaya devam ediyor..

Sırf reyting uğruna, geçtiğimiz aylarda aynı dizide, öğrencilerin herkesin içinde soyularak kamera kaydına alınma sahnesi gösterilmiş, bu görüntüler küçüklerin cinsel istismarı anlamına gelebileceği gerekçesi ile tepkilere sebep olmuştu. Sosyal medyada ceza kanunu anlamında rızaları bile olsa, suç niteliğindeki fiillerin bir film sahnesi adı altında binlerce insana izlettirilmesinin apaçık suç olduğu uzun süre tartışılmış, iki gence yapılanların taciz olduğunu söyleyen kullanıcılar, "Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?" ve "Senaristler ne yaptığının farkında mı?" yorumları ile RTÜK'ün dikkate çekilmişti.

Söz konusu dizinin yayınlanan son bölümüne, pornoya ramak kalmış rezil bir 'ayak fetişizmi' görüntüleri yeni bir tartışmaya sebep oldu. Dizide okulun sahibinin kızı ve zorba karakteriyle tanınan Melisa karakteri, başka bir öğrenciye ayakkabısını giydiriyor. Sahnedeki uzun süreli ayak okşama görüntüleri, "Ailelerin rızası ile evlenen gençler, yaşları küçük olduğu için cezaevine konulurken, dizi adı altında gençler resmen cinsel istismara maruz bırakılıyor" yorumları eşliğinde, izleyicilerin tepkisine yol açtı. Pek çok kullanıcı "Bir lise dizisinde böyle bir ayak sahnesi neden var." yorumlarında bulundu.

Türk Ceza Kanunu, 15 yaşından küçüklerin, kendi rızaları ile dahi, cinsel fiillerin odağında olmasını suç olarak nitelendiriyor. Dizide ise, lise çağındaki 14-15 yaşındaki küçüklerin cinsel istismar olarak değerlendirilecek fiillere maruz kalması, "film" adı altında, "sanat" adı altında binlerce insana izlettirilerek, gençliğin ahlakı bozulmak isteniyor.

RTÜK'ün, cinsel istismarı meşrulaştıran, küçüklere yönelik suç niteliğindeki tacizleri normalleştiren dizi hakkında alacağı karar merak ediliyor.