Böyle bir şaşkınlık görülmedi... Akıllara ziyan olay: Alev alan kamyonu benzinliğe park etti

ŞANLIURFA'da lastikleri alev alan kamyonu akaryakıt istasyonuna yakın park eden şoför, durumu fark edince aracına binip, bölgeden uzaklaştı. O anlar kameraya yansırken, alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Birecik-Nizip kara yolunda meydana geldi. Bir beton firmasına ait, plakası öğrenilemeyen kamyonun arka lastikleri seyir sırasında alev aldı. Dumanı fark eden şoför, kamyonu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna yakın park etti. Son anda akaryakıt istasyonuna yakın yere park ettiğini anlayan şoför, yeniden aracına binip, bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonuna yansırken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü