Vatandaş böyle aldatılıyor! Ürün aynı gramaj farklı

Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı, ilk gününde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ağırladı. Üreticiden tedarikçiye, perakendecilerden sektöre hizmet sunan firmalara kadar binlerce paydaşını bir araya getiren YZB 2023'te TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, perakende sektörü gündemini ve öngörülerini katılımcılarla paylaştı.

Perakende istihdam fabrikası

Üretim, tedarik ve lojistiğin son ayağı olan perakende sektörünün çok büyük bir organizasyon olduğunu belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, ülke ekonomisinin barometresi, istihdam fabrikası ve gıda sektörünün de sigortası olduğunu belirtti. Dünyada perakende verilerinin kritik ekonomik gösterge olarak kullanıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, yerel zincirlerin de bu sektörün lokomotifi olduğunu belirtti.

Gıda perakendesinin pandeminin yoğun yaşandığı dönemde dahi istihdam sayısını yükselttiğine ve istihdama katkı verdiğini söyleyen TOBB Başkanı, "Yerel zincirler, sağladıkları iş imkanlarıyla, kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını da desteklemektedir" dedi.

Standart gramajı tartışalım!

Gıda perakendesinde yer alan diğer önemli bir konunun düşük gramajlı ürünler olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Aynı ürün aynı ambalaj içinde, ama düşük gramajla sunularak tüketici aldatılıyor. Bu esasında tüm sektörün yaşadığı bir sorun. Bunun önüne geçmek üzere, perakende satışa sunulan ürünlere 'standart gramaj uygulaması' getirmeyi konuşmalıyız" dedi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO