  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Böyle alçaklık görülmedi! Cumhuriyet yazarından skandal "Erdoğan" iddiası
Medya

Böyle alçaklık görülmedi! Cumhuriyet yazarından skandal "Erdoğan" iddiası

Yalan ve iftirayı meslek haline getiren Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur, yine ipe-sapa gelme bir iddiayı ortaya attı. Kahramanmaraş merkezli depremin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "uykusundan uyandırmamak için" geç haber verildiğini ileri sürebilecek kadar zıvanadan çıkan İlknur, söz konusu zırvaya "delil(!)" olarak da Memduh Bayraktaroğlu ve Can Ataklı gibi yeminli AK Parti düşmanlarının yayınlarını gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 11:07:00 -
Böyle alçaklık görülmedi! Cumhuriyet yazarından skandal "Erdoğan" iddiası

Yalan ve iftirayı meslek haline getiren Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur, yine ipe-sapa gelme bir iddiayı ortaya attı. Kahramanmaraş merkezli depremin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "uykusundan uyandırmamak için" geç haber verildiğini ileri sürebilecek kadar zıvanadan çıkan İlknur, söz konusu zırvaya "delil(!)" olarak da Memduh Bayraktaroğlu ve Can Ataklı gibi yeminli AK Parti düşmanlarının yayınlarını gösterdi. 

İlknur, "Yok artık" dedirten yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı: 

"(...) AKP iktidarında liyakatin yerini sadakat ve kabilecilik aldı. Partili bakan, milletvekilinin akraba-i taallukatı ile tarikat kontenjanından gelen ehliyetsiz kişiler eğitimine bakılmaksızın kamu kurumlarına yönetici olarak atandılar.

(...) Adım adım kabine devletinden kabile devletine savrulduk. Kabile devletinde sorun sadece nepotizmden ibaret de değil. Bakanlar bile görev alanlarına giren bir konuda karar alamıyor, talimat veremiyor. Cumhurbaşkanının “tensip ve talimatı” olmadan adım atamıyor. Bakan yardımcılarını bile atama yetkileri yok.

(...) Deprem haberini alıp gazeteye geldiğimde arkadaşlara “Sabah saat 04.30’da deprem olduğunda cumhurbaşkanını uyandırıp haberi verme cesareti gösterebildiler mi, gösterdilerse bu yürek yemiş babayiğit kim acaba” diye sormuştum.

Önce Memduh Bayraktaroğlu, sonra Can Ataklı’nın yayın yaptığı kanallardaki iddialara göre, haberi vermek için namaz saatini beklemişler. Ama bu arada içişleri bakanı, milli savunma bakanı ve o sırada Malatya’da olan kültür ve turizm bakanı kendi aralarında konuşup harekete geçilmesi için talimatları vermişler. İçişleri bakanı AFAD ve Kızılay’a, milli savunma bakanı da orduya talimat vermiş. Ama namaz saatinde deprem haberini alan cumhurbaşkanı iddia o ki üç bakanı da fena haşlamış. AFAD ve TSK’ye yazılı bir emre kadar geri çekilmeleri söylenmiş. (...)"

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gültekin

Miyase İlknur, sizler niçin bu kadar negatif düşüncelere sahipsiniz, acaba sizin genlerinizde bir arıza mı var? BİR MÜSLÜMAN ÜLKESİNDE FELAKET OLACAK, RAHATSIZ OLUR DİYE UYANDIRILMAYACAK, BÖYLE BİR LİDERİN MÜSLÜMANLIĞI TARTIŞILIR VE SİZİN GİBİ BUNA İNANANIN DA İNSANLIĞI TARTIŞILIR. Gazeteciliği gerçek gazeteci gibi yapın.

hıdır diker

bu ve bunun gibilerine boşuna vatan haini domuz enikleri demiyorum
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23