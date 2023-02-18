Böyle alçaklık görülmedi! Cumhuriyet yazarından skandal "Erdoğan" iddiası

Yalan ve iftirayı meslek haline getiren Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur, yine ipe-sapa gelme bir iddiayı ortaya attı. Kahramanmaraş merkezli depremin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "uykusundan uyandırmamak için" geç haber verildiğini ileri sürebilecek kadar zıvanadan çıkan İlknur, söz konusu zırvaya "delil(!)" olarak da Memduh Bayraktaroğlu ve Can Ataklı gibi yeminli AK Parti düşmanlarının yayınlarını gösterdi.

İlknur, "Yok artık" dedirten yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"(...) AKP iktidarında liyakatin yerini sadakat ve kabilecilik aldı. Partili bakan, milletvekilinin akraba-i taallukatı ile tarikat kontenjanından gelen ehliyetsiz kişiler eğitimine bakılmaksızın kamu kurumlarına yönetici olarak atandılar.

(...) Adım adım kabine devletinden kabile devletine savrulduk. Kabile devletinde sorun sadece nepotizmden ibaret de değil. Bakanlar bile görev alanlarına giren bir konuda karar alamıyor, talimat veremiyor. Cumhurbaşkanının “tensip ve talimatı” olmadan adım atamıyor. Bakan yardımcılarını bile atama yetkileri yok.

(...) Deprem haberini alıp gazeteye geldiğimde arkadaşlara “Sabah saat 04.30’da deprem olduğunda cumhurbaşkanını uyandırıp haberi verme cesareti gösterebildiler mi, gösterdilerse bu yürek yemiş babayiğit kim acaba” diye sormuştum.

Önce Memduh Bayraktaroğlu, sonra Can Ataklı’nın yayın yaptığı kanallardaki iddialara göre, haberi vermek için namaz saatini beklemişler. Ama bu arada içişleri bakanı, milli savunma bakanı ve o sırada Malatya’da olan kültür ve turizm bakanı kendi aralarında konuşup harekete geçilmesi için talimatları vermişler. İçişleri bakanı AFAD ve Kızılay’a, milli savunma bakanı da orduya talimat vermiş. Ama namaz saatinde deprem haberini alan cumhurbaşkanı iddia o ki üç bakanı da fena haşlamış. AFAD ve TSK’ye yazılı bir emre kadar geri çekilmeleri söylenmiş. (...)"