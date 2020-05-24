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Spor

Bournemouth bir oyuncusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-05-24 14:17:12 -
Bournemouth bir oyuncusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sonucu pozitif çıkan iki kişiden birinin Bournemouth oyuncusu olduğu açıklandı.

Bournemouth Kulübünden yapılan açıklamada, dünkü test sonucu pozitif çıkan söz konusu oyuncunun 7 günlük karantina sürecinin başladığı da belirtildi.

Liglerin yeniden başlatılması gündeme gelen İngiltere'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına 17-18 Mayıs tarihlerinde yapılan ilk testlerde de 6 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

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