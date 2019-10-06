BOTAŞ’a Yeşil Dünya Ödülü
The Green Organisation tarafından düzenlenen Green World Awards’a (Yeşil Dünya Ödülleri) BOTAŞ damgasını vurdu.06 Ekim 2019 Pazar 10:43
Hükümetin sıfır atık, temiz ve yenilenebilir enerji gibi çevreci adımları meyvelerini verdi. Merkezi İngiltere’de olan The Green Organisation tarafından düzenlenen Green World Awards’a (Yeşil Dünya Ödülleri) BOTAŞ damgasını vurdu. Şirket, Vietnam’ın Ho Chi Minh şehrinde gerçekleşen törende Biyoçeşitlilik Projesi’yle altın ödüle layık görüldü. Ayrıca Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Projesi’yle ‘Sürdürülebilirlik’, ‘Karbon Azaltımı’ ve ‘En İyi Devlet Kurumu’ kategorilerinde 3 gümüş ödül aldı. BOTAŞ, ‘Yeşil Dünya Elçisi’ ödülünü ise kasım Londra’da düzenlenecek olan uluslararası törende alacak.
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