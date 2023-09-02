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Medya Bot kazası geçiren Sabancı ailesiyle ilgili flaş açıklama! Kötü haberi böyle verdi
Medya

Bot kazası geçiren Sabancı ailesiyle ilgili flaş açıklama! Kötü haberi böyle verdi

Yeniakit Publisher
2023-09-02 15:02:31 - 2023-09-02 15:02:31
Bot kazası geçiren Sabancı ailesiyle ilgili flaş açıklama! Kötü haberi böyle verdi

Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı ve çocuklarıyla Yunanistan'ın Leros adasında bot kazası geçirmiş ve ölümün kıyısından dönmüştü. Kaza ağır yaralanan Ali Sabancı'nın beş gün sonra bilincinin yerine geldiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürüğü açıklanmıştı. Ali Sabancı ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı ve çocuklarıyla Yunanistan'ın Leros adasında bot kazası geçirmiş ve ölümün kıyısından dönmüştü. Kaza ağır yaralanan Ali Sabancı'nın beş gün sonra bilincinin yerine geldiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürüğü açıklanmıştı. Ali Sabancı ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Pegasus Hava Yolları'nın patronu Ali Sabancı ile eşi ve Aydın Doğn'ın kızı Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos günü  çocuklarıyla Yunanistan'ın Leros adasında bot kazası geçirdi. Uzun süre uyutulan Ali Sabanca sonunda uyandırıldı. Ancak Ali Sabancı ve eşini zorlu bir süreç beklediği ortaya çıktı. 

Eşi ve çocuklarıyla görüşüyor

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, kazadan beş gün sonra bilinci yerine gelen ama yoğun bakımda tedavisi süren Ali Sabancı'nın, eşi, çocukları ve annesiyle görüştüğünü yazdı. Sabancı'yı eşi, çocukları ve annesi istedikleri zaman ziyaret etmeye başladı. 

 

Çok uzun bir tedavi süreci olacak

Vuslat Doğan Sabancı'nın, eşi Ali Sabancı gibi hayati tehlike yaşamasa da çok uzun bir tedavi sürecine ihtiyacı olduğu bilgisini paylaşan Bülent Cankurt, şunları kaydetti: 
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Yüzünde büyük hasar var

"Tedavisi normal odada devam eden Vuslat Hanım'ın, damak, dişleri ve çene kısmında ağır olmak üzere yüzünde büyük hasar oluşmuş.

 

Vuslat Doğan Sabancı'nın 9-10 ameliyat olması lazım

Estetik cerrah olan bir arkadaşım, şimdiye kadar iki ameliyat geçiren Vuslat Hanım için "Daha 9-10 ameliyat olması lazım" dedi."

 

 

 

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