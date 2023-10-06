Boşverin avukatlığı, siz benim isnatlarıma cevap verin Barolar Birliği!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Rıza Türmen'e yönelik eleştirilerini "asılsız itham" olarak kestirip atmaya çalışan Barolar Birliği'ne cevap verdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Rıza Türmen, “Gezi otoriter bir iktidara karşı örgütsüz, spontane bir halk direnişiydi. Gezi davasında yargılanan da gerçekte bu direnişin kendisi, Gezi’ye katılan herkes” diye yazıyor..

Ben de cevap veriyorum, “Gezide gençler öldü. Devletin güvenlik görevlileri öldü. İki polisimiz, ayrıca gezi olayları gerekçe gösterilip, bir savcımız şehid edildi.. Yüzlerce polis aracı tahrip edildi.. Kamu binaları zarar gördü. Siz bu olaylara, ‘halk direnişi’ nasıl dersiniz!”

Rıza Türmen cevap veremiyor..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rıza Türmen’in yazısının yayınlandığı t24 internet sitesi cevap veremiyor..

Rıza Türmen, Ankara Barosu’na bağlı avukat imiş, ama Ankara Barosu da cevap veremiyor..

İş, Türkiye Barolar Birliği’ne düşüyor..

Bana hatırlatma yapıyorlar:

“Nefret suçuna dönüşebilecek söylemlerin, öncelikle basın mensupları tarafından kullanılmaması gerekir.”

Evet kullanmayalım..

Avukatlar da kullanmasın..

Hakimler, savcılar, Yargıtay üyelerine karşı, AİHM’de yargıçlık yapmış bir hukuk adamı, nefret dili kullanmasın..

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