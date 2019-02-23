Bosna'nın milli şairi Cemalettin Latiç kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), Bosna Hersek milli marşının yazarı Prof. Dr. Cemalettin Latiç'e saygı gecesi düzenliyor. Düzenlenen program televizyonda canlı olarak yayınlanıyor. Peki Cemalettin Latiç kimdir? İşte Şair Cemalettin Latiç'in hayatına dair detaylar...

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve TYB'nin "Bosna'nın Milli Şairi Cemalettin Latiç'e Saygı Gecesi" programı, bu akşam Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Televizyonda da canlı olarak yayınlanan programı izleyenler Cemalettin Latiç kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Cemalettin Latiç'in hayatına dair merak edilenler...

Cemalettin Latiç kimdir?

Bosnak Hersek'in Yunus Emresi olarak nitelendirilen Prof. Dr. Cemalettin Latiç, 1957 yılında Bosna-Hersek'te dünyaya geldi. Medrese eğitimi alan Latiç, İslami Araştırmalar ve Dünya Edebiyatı alanlarında öğrenim gördü.

Bosna Hersek'in eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ile 3 yıl hapishanede kalan Latiç, Bosna milli mücadelesinde de önemli görevler üstlenerek, Bosna Hersek milli marşını kaleme aldı.

Saraybosna Üniversitesi'nde tefsir profesörlüğü ve İkbal Kürsüsü Başkanlığı yapmakta olan Latiç'in eserleri, geçen ocak ayından itibaren Türkçeye kazandırılmaya başlanarak, "Gel En Sevgili", "Gazi Hüsrev Bey" ve "Çarın Gözleri" adlı kitapları Türk okuyucularla buluştu.