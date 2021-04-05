Boşnaklara iğrenç hakarette bulunan Rasim Ozan Kütahyalı: Amirallerin gözaltına alınmasından rahatsız olmuş!
Boşnaklar için kullandığı çok çirkin ifadeler sebebi sert tepkiler alan Rasim Ozan Kütahyalı, darbe imalı gece yarısı bildirisi yayımlayan amirallerin gözaltına alınmalarını eleştirdi.
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Boşnaklar için kullandığı çok çirkin ifadeler sebebi ile tepkilerin odağında olan Rasim Ozan Kütahyalı, Cüneyt Özdemir'e konuk oldu. Özdemir ve Kütahyalı 104 amiral eskisinin haddi aşan gece yarısı bildirisini değerlendirdi.
'İfadeye çağrılmalıydılar'
Darbe imasında bulunan amirallerin, gözaltına alınma şeklini eleştiren Rasim Ozan Kütahyalı, "Sabaha karşı bir operasyonla evlerinden alınmak yerine, ifadeye çağrılmalıydılar." dedi.