Boşnak lider Sefik Dzaferovic AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilip oylamaya sunulan kareleri tek tek inceleyen Dzaferovic, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafına oy veren Dzaferovic, 2020'nin salgınla mücadele içinde geçtiğini belirterek, "Oyumu da sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesinden yana kullandım." dedi.

"Yaşam" kategorisinde ise Muhammed Said'in "Ateşkesin gölgesinde 'uçurtma' etkinliği" fotoğrafını tercih eden Dzaferovic, dünyadaki bütün çocukların en iyi yaşam şartlarına sahip olmaları gerektiğini vurguladı.

Seçtiği bu fotoğrafın, hakları ihlal edilenlerin de tıpkı diğerleri gibi aynı istek ve ihtiyaçlara sahip olduklarını gösterdiğini kaydeden Dzaferovic, "Gazzelilerin ya da Suriye'deki kamplarda kalanların, diğer insanlarla eşit haklara sahip olmaları için ne gerekiyorsa yapılmalı." diye konuştu.

Dzaferovic, "spor" kategorisindeki oyunu ise Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" fotoğrafı için kullandı.

2020 yılına damga vuran olayları yansıttığını düşündüğü fotoğraflar için oy verdiğini dile getiren Boşnak lider, "Yılın Fotoğrafları oylaması ile yaşanan önemli gelişmelere farklı bir şekilde dikkat çekmek isteyen Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Bazı fotoğraflar bin kelimeye değer." ifadelerini kullandı.