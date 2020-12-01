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Aktüel Bosna Hersek'teki seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Srebrenista ve Tuzla'da operasyon düzenlendi
Aktüel

Bosna Hersek'teki seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Srebrenista ve Tuzla'da operasyon düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:57:55 -
Bosna Hersek'teki seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Srebrenista ve Tuzla'da operasyon düzenlendi

SREBRENİTSA (AA) - Bosna Hersek Savcılığının talimatıyla Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) bünyesindeki özel polis birliklerince, 15 Kasım'daki yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Srebrenitsa ve Tuzla şehirlerinde operasyon düzenlendi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, operasyonların oy kullanma hakkını ihlal etme ve kişisel verilerin izinsiz kullanımı iddiaları üzerine yapıldığı ifade edildi.

Operasyonların yurt dışından oy kullanan vatandaşların şikayetleri üzerine başlatıldığına işaret edilen açıklamada, konunun hassasiyeti gereği daha fazla bilgi paylaşımı yapılmayacağı bildirildi.

Bu arada, Bosna'daki savaşta Boşnaklara yönelik soykırım suçu işlenen ve bu nedenle seçimlerin ayrı bir öneme sahip olduğu Srebrenitsa'da usulsüzlük yapıldığını savunan Srebrenitsa'nın eski Boşnak belediye başkanı Camil Durakovic, düzenlenen operasyonlardan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Suçluların bir an önce yakalanıp cezalandırılması temennisinde bulunan Durakovic, "SIPA'nın operasyonları, devam eden davamızda bize cesaret veriyor. Ne yazık ki seçimlerde insanların kimlikleri çalındı ve Sırbistan'dan oy kullanmaya zorlandılar." dedi.

- Merkez Seçim Komisyonu da soruşturma başlatmıştı

Bu arada, Merkez Seçim Komisyonu (CIK), geçen haftalarda diasporadan gelecek oylar dışında Srebrenitsa'daki tüm oyların sayıldığını ve Sırp partilerin ortak adayı ve mevcut belediye başkanı Mladen Grujicic'in önde olduğunu açıklamıştı.

Seçim öncesi ve sonrası Srebrenitsa'daki ana gündem maddesi Sırpların usulsüzlük yaptığına dair iddialar olurken seçim günü Sırbistan plakalı onlarca aracın Srebrenitsa'ya seçmen taşıdığı öne sürülmüştü.

Boşnakları tek çatı altında toplayan "Benim Adresim: Srebrenitsa" isimli inisiyatif, seçim günü yaklaşık 200 kişinin sahte belgelerle oy kullandığını ve şehirdeki seçimin iptal edilmesi gerektiğini belirtirken iddialar üzerine CIK de soruşturma başlatılması kararı almıştı.

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