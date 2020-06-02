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Spor

Bosna Hersek’te lig tescil edildi

Bosna Hersek 1.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:18:28 -
Bosna Hersek’te lig tescil edildi

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi (Premijer Liga) korona virüs pandemisi nedeniyle tescil edildi. 45 puanla lider konumda bulunan Saraybosna’nın da şampiyon olduğu duyuruldu.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle mart ayında ara verilen Bosna Hersek 1. Futbol Ligi, tescil edildi. Bosna Hersek Futbol Federasyonu (NFSBIH) Müsabaka Komisyonu’nun talebi doğrultusunda bir araya gelen İcra Kurulu, mevcut şartlar altında ligin devam etmemesi yönünde son kararını verdi.


Buna göre 22 hafta sonunda 45 puanla ilk sırada yer alan Saraybosna şampiyon ilan edildi. Son iki sıradaki takımlar Çelik ve Zvijezda 09 ise küme düştü.


Ayrıca bu sezonki Bosna Hersek Kupası maçları da oynanmayacak.

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