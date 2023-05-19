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Ekonomi Bosna Hersek’te 3’üncü Saraybosna Helal Fuarı
Ekonomi

Bosna Hersek’te 3’üncü Saraybosna Helal Fuarı

Yeniakit Publisher
2023-05-19 15:05:00 -
Bosna Hersek’te 3’üncü Saraybosna Helal Fuarı

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Saraybosna Helal Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Bosna Bank International’ın (BBI), İslam Kalkınma Bankası ve Bosna Hersek İslam Birliği desteğiyle üçüncüsünü düzenlediği fuarın açılış törenine üst düzey yetkililerin yanı sıra helal tedarik zincirinin her alanından temsilciler katıldı. Törende konuşan Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, fuarın hem ekonomik hem de dini açıdan önemli olduğunu vurguladı.

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