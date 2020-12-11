  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:56:54 -
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi alan Turkovic, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Turkovic, "Bu fotoğraf benim için umudu temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

"Haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri" başlıklı fotoğrafını tercih eden Bakan Turkovic, "spor" kategorisinde ise oyunu Sefa Karacan'ın "Buz pateni zarafeti" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB Zirvesi'nde kritik Türkiye kararı
Dünya

AB Zirvesi'nde kritik Türkiye kararı

Yunanistan'ın başını çektiği ve Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını isteyen tasarı AB Liderler Zirvesi'nde kabul edilmedi.
Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik
Dünya

Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi, casusluk suçlamasıyla iki Rus diplomatını sınır dışı etti.

Kritik davada bilirkişi olan profesör tavana asılı halde bulundu
Gündem

Kritik davada bilirkişi olan profesör tavana asılı halde bulundu

Şule Çet davasında bilirkişi olarak yer alan Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, evinde tavana iple asılı halde ölü bulundu.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay