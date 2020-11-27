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Aktüel Boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurduğu kadın yaşam mücadelesini kaybetti
Aktüel

Boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurduğu kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-27 23:18:06 -
Boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurduğu kadın yaşam mücadelesini kaybetti

BİLECİK (AA) - Bilecik'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bilecik Adliyesi önünde 16 Kasım'da, boşanma davası devam eden eşi O.A. tarafından vurulan Cemile A, tedavi gördüğü Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Zanlı O.A, 16 Kasım'da eşi Cemile A. ve kayınpederi Abdullah D. ile başka bir dava için gittikleri Bilecik Adliyesi önünde karşılaşmıştı. Aracındaki pompalı tüfeği alan O.A'nın ateş etmesi sonucu kayınpederi yaşamını yitirmiş, eşi de yaralanmıştı.




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