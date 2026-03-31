Yerel Boşanma aşamasındaki eş cinnet geçirdi! 4 kişiyi katletti
Yerel

Boşanma aşamasındaki eş cinnet geçirdi! 4 kişiyi katletti

Boşanma aşamasındaki eş cinnet geçirdi! 4 kişiyi katletti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve eşinin ailesine yönelik gerçekleştirilen kanlı saldırı ilçeyi hüzne boğdu. Ömer Coşkun'un, eşi Sariye Nur Coşkun ile birlikte kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdüğü olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen aile içi cinayet Türkiye'yi sarsan bir faciaya dönüştü. Boşanma aşamasındaki eşi Sariye Nur Coşkun (22), kayınpederi Musa Girgin (51), kayınvalidesi Fadime Girgin (43) ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i (12) öldüren Ömer Coşkun'un (26) jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından edinilen bilgilere göre, şüpheli hakkında daha önce 14 Ocak 2025 - 14 Şubat 2025 tarihleri arasında 1 ay süreyle koruma tedbir kararı uygulandığı, ancak şu anda yürürlükte olan yeni bir koruma tedbirinin bulunmadığı öğrenildi.

Evinde uyurken yakalandı

Olay sonrası mahallede büyük panik yaşanırken, Kabaçınar Mahalle Muhtarı Bekir Sıtkı Alp, gece saatlerinde gelen haberle uyandıklarını belirterek şunları söyledi:

"Gece komutanların aramasıyla uyandık. Olay yerine geldiğimizde evde 4 kişinin hayatını kaybettiğini gördük. Vatandaşları tanıyoruz. Şüpheliyi aradık, evine gittik. Evinde yatarken bulundu. Karakol komutanlarımız tarafından teslim alındı. Cenazelerin defin işlemleri için hazırlık yapıyoruz."

Boşanma davası 2 Nisan'da görülecekti

Muhtar Alp, çiftin yaklaşık 2 yıllık evli olduğunu ve son 4-5 aydır boşanma sürecinde olduklarını belirterek, "Bir duruşma yapılmıştı. 2 Nisan'da tekrar mahkemeleri vardı. Anlaşmalı boşanma olacağını düşünüyordu aile. Ancak şahsın düğün masraflarını gerekçe göstererek 370 bin lira istediği, bunun üzerine kız tarafının dava açtığı ifade ediliyor. Olayın bu süreçte geliştiği söyleniyor" dedi.

Mahallede büyük korku

Mahalle sakinlerinden Ali Alp (52) ise yaşananların herkesi derinden sarstığını belirterek, "Ölenler çok iyi insanlardı. Kaçarak evlenmişlerdi. Zaman zaman sorunlar yaşanıyordu. Son 5-6 aydır görüşmüyorlardı. Silah sesini hiç duymadık. Jandarmanın sireniyle uyandık. Bu yaşıma geldim böyle bir olay hiç görmedim. Köyde ilk kez böyle bir şey yaşanıyor" diye konuştu.

Cinayete kurban giden Girgin ailesinin 4 ferdinin cenazelerinin ise İzmir Adli Tıp Kurumunda olduğu ve işlemlerin ardından cenazelerin aile yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

