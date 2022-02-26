Boşananların oranı evlenenlerin iki katı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2020’ye göre yüzde 15,02 artarak 561 bin 710’a çıkarken boşanan çiftlerin sayısı 174 bin 85’e yükseldi. Kaba evlenme hızı binde 6,68 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl boşanma sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 27,46 artışla 174 bin 85’e yükseldi. Kaba boşanma hızı binde 2,07 oldu.

Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 28,1, kadınlar için 25,4 olarak kaydedildi. Boşanmaların yüzde 33,6’sı evliliğin ilk 5 yıllık döneminde, yüzde 20,9’u ise 6-10 yılında gerçekleşti.

En yüksek kaba evlenme hızı Kilis’te

En yüksek kaba evlenme hızı binde 8,27 ile Kilis’te görüldü. Bu ili binde 8,06 ile Şanlıurfa, binde 7,99 ile Adıyaman izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,86 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,11 ile Tunceli, binde 5,22 ile Bayburt takip etti.

Geçen yıl kaba boşanma hızı en yüksek il binde 3,04 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,01 ile Antalya, binde 2,93 ile Uşak izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,38 ile Şırnak oldu. Bu ilin ardından binde 0,40 ile Hakkari, binde 0,46 ile Siirt ve Muş geldi.

Yabancı gelinlerde ilk sıra Suriyelilerin

Yabancı gelinlerin sayısı 2021’de 23 bin 687 olarak kaydedilirken toplam gelinlerin yüzde 4,2’sini yabancılar oluşturdu. Uyrukları dikkate alındığında yabancı gelinler arasında yüzde 14,6 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 10,1 ile Azerbaycanlılar ve yüzde 9,8 ile Özbekler izledi.

Yabancı damatların sayısı geçen yıl 4 bin 976 olurken, bu rakam toplam damatların yüzde 0,9’unu oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde yüzde 25,2 ile Almanlar birinci sırada yer aldı. Bunları, yüzde 20,7 ile Suriyeliler ve yüzde 5,5 ile Avusturyalılar takip etti.

Evlenme sayısı aylara göre incelendiğinde 2021’in ocak ve şubat ayları hariç diğer aylarda bir önceki yılın aynı aylarına göre artış görüldü. Evlenme sayısında nisan ve mayısta hem salgına bağlı tam kapanma hem de ramazanın etkisiyle azalma, haziran ayında ise önemli bir artış tespit edildi. Geçen yıl mayısta evlenme sayısı 21 bin 676 iken 3,5 kat artarak haziranda 75 bin 137’e yükseldi.

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2021’de 165 bin 937 çocuk velayete verildi. Bunların yüzde 76,1’inin anneye, yüzde 23,9’unun babaya verilmesi kararlaştırıldı. Velayete verilen çocuklara 18 yaş altı çocuklar ile 18 yaş üstü engelli çocuklar da dahil ediliyor.

79 bin kişiye “aile danışmanlığı” hizmeti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2012’den bugüne yaklaşık 79 bin kişiye aile danışmanlığı hizmeti verildi. Aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi, aile bütünlüğünün sağlanması ve aile değerlerinin sağlıklı biçimde gelecek nesillere aktarılması amacıyla ücretsiz sunulan hizmete, e-Devlet üzerinden de müracaat edilebiliyor. Uygulama, “aile danışmanlığı”, “boşanma süreci danışmanlığı” ve “bireysel danışmanlık” olmak üzere üç başlık altında sunuluyor. Bu hizmete, e-Devlet üzerinden bugüne kadar 7 bin 932 kişi başvurdu. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya en yakın Sosyal Hizmet Merkezine bizzat başvurarak da randevu sistemiyle aile danışmanlığı hizmeti alınabiliyor.

Ailenin çöküşüne seyirci kalmayalım!

Yeni Akit’e konuşan Aile Mağdur Hakları Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, “Ailenin temelini sarsan uygulamalar ve buna bağlı olan nedenler TÜİK boşanma sayısındaki verilerine yansımıştır. Boşanmalar her yıl artmakta ama bu konu sorun olarak görülmemektedir. Toplum olarak hızlı aile çöküşüne seyirci kalıyoruz. 2021 yılında, 2020’ye göre 40 bin daha fazla boşanma gerçekleşmiş. Bu vahim tablo her geçen sene artarak devam etmektedir” dedi.

Ergincan şöyle devam etti; “Evlilik yaşları da her sene artmaya devam etmekte erkeklerde evlilik yaş ortalaması 28,1’e kadınlarda ise 25,4 yaşa ilerlemiştir. Gençlerimizin en verimli yaşlarında evlilikten vazgeçmeleri genç nüfusu da etkilemektedir. Gençlerimiz evlilik ve boşanma durumlarında yaşanan adalet sorunlarını çevrelerinde ve kamuoyunda görünce evlilikten kaçar hale geldiler. Aileyi tekrar yaşatmak istiyorsak süresiz nafaka ve 6284 kaynaklı evden uzaklaştırmalara derhal çözüm üretmeli, uzayan dava sürelerini en fazla 1 yıla indirmeli, tedbir nafakasını kaldırmalı ve tazyik hapsine son verilmelidir. Boşanma davası reddi sonucunda beklenen fiili ayrılık süresini de 3 yıldan 3 aya indirilmelidir.”