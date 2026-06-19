Boşanan çift yan yana ölü bulundu
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İstanbul’da yeni boşandıkları öğrenilen bir çift Çekmeköy’de bir sitenin bahçesinde ölü bulundu. Olaydan önce aralarında tartışma yaşandığı belirlenen iki kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Çekmeköy'deki Taşdelen Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde, bir kadın ve erkeğin hareketiz yattığını gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
OLAY ÖNCESİ BİNADA TARTIŞMIŞLAR
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kimlikleri tespit edilen S.Ö. (36) ile Ş.A'nın (31) cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polislerce yapılan çalışmalarda, boşandıkları belirlenen S.Ö. ile Ş.A. arasında olay öncesinde binada tartışma yaşandığı tespit edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.