THY- Euroleague
0553 313 94 23

Boşa çalışmasın, sebzeyi, somonu, tavuğu da pişirsin

Bulaşık makinenizi temizlemek istiyorsanız, dizin patatesleri, hem haşlansınlar, hem de makineniz tertemiz olsun.

26 Aralık 2018 Çarşamba 12:50
Boşa çalışmasın, sebzeyi, somonu, tavuğu da pişirsin

Mutfakta işlerimizi kolaylaştıran bulaşık makinelerini hem temiz tutup hem de daha verimli kullanmanız mümkün..

Durulama işlemini patatesle deneyin.

Bulaşık makinenizin üst kısmına patatesleri dizin ve durulamayı başlatın. İşlem bittikten sonra kirlerin gittiğini göreceksiniz.

Lekeleri yok etmek için ise limon suyunu kullanın.

Deterjan koyduğunuz bölmeye limon suyu koyun. Limonun asidi makinenizdeki lekeleri daha kolay çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Küçük mutfak eşyalarınızı bir bezle makineye atın.

Plastik kapak ve kenarlardan düşebilecek küçük eşyalarınızı tel örgü bir bezle makineye atarsanız size kolaylık sağlayacaktır.

Tıkacınızda kalmış yemek kalıntılarını temizleyin.

Bulaşık makinenizin alt rafının altında çıkarılabilir bir tıkaç vardır; musluğun altında durulayabilir ya da yapışkan şeyleri hattâ küçük kalıntıları çıkarmak için diş fırçası kullanabilirsiniz,

Yoğun bir temizlik için sirke ile makinenizi çalıştırın.

Sirke kir, kireç ve tortuları temizlemede harika bir çözümdür. Üst kısma 2 bardak sirke koyarak yapacağınız bu işlemde asla deterjan kullanmayın. Kurutmayı da kapatmayı unutmayınız.

Evinizde bulaşık tabletleri yapın

Boraks, çamaşır sodası, tuz ve birkaç diğer malzemeyle evinizde bulaşık makineniz için tabletler yapabilirsiniz. Hem katkı maddesiz hem de daha sağlıklı olacaktır....

Sebze de pişirin

Bırakın bulaşık makineniz dünden kalanları yıkarken az sonra yiyeceğiniz sebzeyi veya somon balığını da pişirsin.

Kulağa “köpür köpür” ve sağlıksız gelse de aslında bu yöntem sandığınız gibi sağlıksız değil. Eğer doğru şekilde yapmayı başarırsanız hem bulaşıklarınızı yıkayabilir hem de pratik bir şekilde yemeğinizi yapabilirsiniz.

Tavuk da pekâlâ haşlanıyor

Bulaşık makinesinde yemek pişirmek oldukça kolay. Öncelikle pişirmek istediğiniz bütün malzemeleri hava geçirmeyen bir kavanoza ya da saklama kabına koyun, sonra da bulaşık makinenizi en yüksek ayara getirerek çalıştırın. Hepsi bu!

Et bile pişirebilirsiniz. Kullanacağınız saklama kabı ya da kavanozun etrafında dolaşan sıcak su hem sebze-meyveleri hem de kırmızı eti değil ama tavuk ürünlerini eşit bir şekilde bir güzel pişirecektir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 12:50
  1. bulaşık makineleri
  2. patates
  3. limon suyu
  4. Deterjan
  5. sirke
  6. kireç
  7. Boraks
  8. çamaşır sodası
  9. tuz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paletli ambulanslar acil hastalar için göreve hazır
    1. Paletli ambulanslar acil hastalar için..
    2. Kilis'te yoğun sis ulaşımı olumsuz..
    3. Darbe sanığı astsubaydan "sabaha kadar..
    4. TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi..
    5. Süper Lig ekibinde ayrılık! Golcü..
    6. Ünlü teknik adam Erol Bulut umreye gitti
    7. Akar'dan CHP'li Özel hakkında suç..
    8. Polonya'da yangın: 6 ölü
    9. Deyrizor'daki DEAŞ ile YPG/PKK..
    10. Asgari ücret net ne kadar oldu?
    11. Türk Telekom açıkladı: Ücret alınmayacak
    12. Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
    13. Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?
    14. Yeni yılda emekli ne kadar zam alacak?
    15. Susam 155 yıllık taş değirmende tahine..
    16. Ayakkabıdaki lekeler nasıl çıkar?
    17. KODAKAP ile kırsaldaki yapılaşma..
    18. İstanbul'da 'Genç Sada Kur’an-ı Kerimi..
    19. Türkiye'den Yemen'e insani yardım
    20. Dağcılara "çığ" uyarısı
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde