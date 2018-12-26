Boşa çalışmasın, sebzeyi, somonu, tavuğu da pişirsin

Mutfakta işlerimizi kolaylaştıran bulaşık makinelerini hem temiz tutup hem de daha verimli kullanmanız mümkün..

Durulama işlemini patatesle deneyin.

Bulaşık makinenizin üst kısmına patatesleri dizin ve durulamayı başlatın. İşlem bittikten sonra kirlerin gittiğini göreceksiniz.

Lekeleri yok etmek için ise limon suyunu kullanın.

Deterjan koyduğunuz bölmeye limon suyu koyun. Limonun asidi makinenizdeki lekeleri daha kolay çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Küçük mutfak eşyalarınızı bir bezle makineye atın.

Plastik kapak ve kenarlardan düşebilecek küçük eşyalarınızı tel örgü bir bezle makineye atarsanız size kolaylık sağlayacaktır.

Tıkacınızda kalmış yemek kalıntılarını temizleyin.

Bulaşık makinenizin alt rafının altında çıkarılabilir bir tıkaç vardır; musluğun altında durulayabilir ya da yapışkan şeyleri hattâ küçük kalıntıları çıkarmak için diş fırçası kullanabilirsiniz,

Yoğun bir temizlik için sirke ile makinenizi çalıştırın.

Sirke kir, kireç ve tortuları temizlemede harika bir çözümdür. Üst kısma 2 bardak sirke koyarak yapacağınız bu işlemde asla deterjan kullanmayın. Kurutmayı da kapatmayı unutmayınız.

Evinizde bulaşık tabletleri yapın

Boraks, çamaşır sodası, tuz ve birkaç diğer malzemeyle evinizde bulaşık makineniz için tabletler yapabilirsiniz. Hem katkı maddesiz hem de daha sağlıklı olacaktır....

Sebze de pişirin

Bırakın bulaşık makineniz dünden kalanları yıkarken az sonra yiyeceğiniz sebzeyi veya somon balığını da pişirsin.

Kulağa “köpür köpür” ve sağlıksız gelse de aslında bu yöntem sandığınız gibi sağlıksız değil. Eğer doğru şekilde yapmayı başarırsanız hem bulaşıklarınızı yıkayabilir hem de pratik bir şekilde yemeğinizi yapabilirsiniz.

Tavuk da pekâlâ haşlanıyor

Bulaşık makinesinde yemek pişirmek oldukça kolay. Öncelikle pişirmek istediğiniz bütün malzemeleri hava geçirmeyen bir kavanoza ya da saklama kabına koyun, sonra da bulaşık makinenizi en yüksek ayara getirerek çalıştırın. Hepsi bu!

Et bile pişirebilirsiniz. Kullanacağınız saklama kabı ya da kavanozun etrafında dolaşan sıcak su hem sebze-meyveleri hem de kırmızı eti değil ama tavuk ürünlerini eşit bir şekilde bir güzel pişirecektir.