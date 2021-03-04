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Aktüel Boş arsada erkek cesedi bulundu
Aktüel

Boş arsada erkek cesedi bulundu

Çorum'da boş arsada erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 22:33:00 -
Boş arsada erkek cesedi bulundu

Çorum'da boş arsada erkek cesedi bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki boş arsada yerde hareketsiz birinin olduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin, olay yerinde yaptığı incelemede öldüğü belirlenen kişinin üzerinden 60 yaşındaki Ali Kayış'a ait kimlik kartı çıktı.

Cenaze, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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