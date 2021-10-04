  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Boş arazide öldürülmüş halde bulundu
Aktüel

Boş arazide öldürülmüş halde bulundu

Bursa'da bir kişinin tabancayla öldürülmüş halde bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 23:37:00 -
Boş arazide öldürülmüş halde bulundu

Bursa'da bir kişi tabancayla öldürülmüş halde bulundu.

Merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi 4. Ay Sokak'ta boş arazide bir kişiyi yerde hareketsiz gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Adem P. olduğu anlaşıldı.

Savcının yaptığı incelemenin ardından Adem P'nin cesedinin yaklaşık 2 metre uzağında bir tabanca ve bir boş kovan bulundu.

Adem P'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay