Boş arazide erkek cesedi bulundu Niğde'de, boş arazide bulunan erkek cesedi üzerinde yapılan incelemelerde cesedin, Kemal Özkaya'ya ait olduğu belirlendi.

Niğde Merkeze bağlı Hançerli Mahallesi'ndeki boş arazide, hareketsiz yatan biri olduğunu görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan adamın öldüğünü belirledi. Cansız bedenin, Kemal Özkaya'ya (69) ait olduğu saptandı. Özkaya'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kemal Özkaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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