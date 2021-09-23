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Aktüel Boş arazide ceset bulundu
Aktüel

Boş arazide ceset bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşam Mahallesi'nde boş arazide erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 20:15:00 -
Boş arazide ceset bulundu

Ankara-Çankaya'da Yaşam Mahallesi'nde boş arazide erkek cesedi bulundu.

Boş arazide bir kişiyi hareketsiz görenler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen polis ekipleri, vücudu çürümeye başlayan kişinin öldüğünü belirledi.

Cesedin, olay yeri yakınlarında bulunan ODTÜ Blokları'nda oturan 76 yaşındaki Ali Ahmet Karabayram'a ait olduğu tespit edildi.

Alzheimer hastası olan Karabayram'ın 2 Eylül'de hava almak için evinden ayrıldığı ve geri dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp ilanı verildiği anlaşıldı.

Karabayram'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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